کمبود رادیو داروهای مراکز پزشکی هسته ای کشور برطرف شد

دکتر احمد شیبانی در مورد آخرین وضعیت رادیوداروهای مورد نیاز مراکز پزشکی هسته ای به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشکلی از بابت تامین این داروها نداریم.

وزیر بهداشت اخیر به خبرنگار مهر گفته بود که در صورت عدم تامین سوخت مورد نیاز توسط سازمانهای بین المللی مجبور می شویم رادیوداروها را با هزینه های بسیار زیاد تهیه کنیم چون سوخت نیروگاه تهران رو به اتمام است.

شیبانی با بیان اینکه قبلا سازمان انرژی اتمی به طور کامل این رادیو داروها را تامین می کرد، افزود: در حال حاضر که نیروگاه تهران به صورت یک هفته در میان کار می کند، ما این کمبود را از طریق واردات تامین می کنیم.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: با هماهنگی انجمن پزشکی هسته ای، تا کنون مشکلی از بابت کمبود رادیو داروهای مورد نیاز این مراکز به وجود نیامده و تلاش می کنیم چنین اتفاقی رخ ندهد.

در حال حاضر حدود 120 مرکز پزشکی هسته ای در کشور مشغول ارائه خدمات تشخیصی و درمانی هستند که داروهای خود را از سازمان انرژی اتمی تهیه می کنند.