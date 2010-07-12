به گزارش خبرگزاری مهر، لوبیسا تومباکوویچ در مورد پیشینه کاری اش گفت: از سال 1992 مربیگری را آغاز کردم. با پارتیزان بلگراد 6 بار در لیگ و 3 بار در جام حذفی قهرمان شدم و پرافتخارترین مربی در تاریخ فوتبال یوگسلاوی هستم. در یک فصل از مسابقات با ثبت 103 گل زده عنوان بهترین خط حمله تاریخ لیگ یوگسلاوی را به دست آوردیم.

وی افزود: با پارتیزان به عنوان قهرمان لیگ و جام حذفی بارها در جام یوفا حضور داشتم و در مواقعی نتایج خوبی هم گرفتم. پیروزی برابر نیوکاسل انگلیس در بلگراد، متوقف کردن تیم پرستاره لاتزیو در رم که آن زمان نستا و مانچینی را در اختیار داشت و شکست یک بر صفر برابر بایرن مونیخ که در آن بازی حتی می توانستیم به تساوی برسیم، از جمله این نتایج است.

سرمربی تیم استیل آذین در مورد دلایل ترک فوتبال چین اظهار داشت: زمانی که به شاندونگ پیوستم آنها تیم هشتم جدول بودند و مدعی قهرمانی به شمار نمی رفتند اما در 5 فصل مربیگری در این تیم، دو بار قهرمان لیگ شدیم، 3 بار جام حذفی را به دست آوردیم و چند بار هم در سوپر جام قهرمان شدیم. در لیگ قهرمانان آسیا هم دو بار به مرحله یک چهارم نهایی رسیدیم.

وی با بیان اینکه برای وی و شاندونگ این افتخارات کافی بود، اضافه کرد: من شخصیت تازه ای برای این تیم چینی ایجاد کردم و دیگر انگیزه ای برای ماندن نداشتم. به همه افتخارات ممکن در فوتبال این کشور رسیدم و واقعا بعد از 5 سال نمی خواستم آنجا بمانم. خوشحالم زمانی از این تیم جدا شدم که شاندونگ را به اوج رسانده بودم و حالا آنها بعد از دالیان دومین تیم قدرتمند فوتبال چین هستند.

تومباکوویچ تاکید کرد: فوتبال در چین زیرساخت‌های خوبی دارد و به صورت حرفه ای دنبال می شود. فکر می کنم این کشور آینده طلایی در فوتبال خواهد داشت. مطمئن باشید بزودی چیزهای بیشتری از فوتبال چین می شنوید و آنها یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا خواهند شد.

وی در مورد فوتبال ایران هم خاطرنشان کرد: تا حدی از فوتبال ایران شناخت داشتم اما نمی خواستم به تیم کوچکی بروم که برای اهداف کوچک تلاش می کند. اینجا همه از قهرمانی می گویند و من هم فقط همین هدف را دنبال می کنم. سابقه من نشان می دهد که توانسته ام کارهای بزرگی انجام بدهم و فضای موجود در تیم استیل آذین را مناسب و حرفه ای دیدم.

"در نخستین جلسه با اعضای تیم گفتید قهرمانی برای شما اهمیت زیادی دارد، آیا همیشه فصل را با همین هدف آغاز می کنید؟" سرمربی تیم استیل آذین در این مورد خاطرنشان کرد: علاقه ای به همکاری با تیم‌های ضعیف و یا متوسطی که برای قهرمانی شکل نگرفته، نداشته ام. وقتی در تیمی هدف چیزی غیر از قهرمانی است، شرایط کاملا متفاوت است. در چنین تیمی احساس مسئولیت وجود ندارد. تیمی که با این ذهنیت وارد رقابت نمی شود، حرفه ای نیست.

وی ادامه داد: من همیشه قهرمانی را هدف قرار داده ام و البته در 18 فصل مربیگری 14 جام به دست آورده ام که فکر می‌کنم حاصل همین تفکر است. در این سال‌ها همیشه تیم‌هایم در بین 3 تیم اول جدول بودند و هرگز در عمر مربیگری و زندگی حرفه ای خودم در جایگاه چهارم جدول قرار نداشته ام.

تومباکوویچ در مورد اینکه فوتبال تهاجمی را می پسندد، افزود: در فوتبال حرفه ای باید منطقی و منظم باشید. حمله و دفاع، هر دو مهم است. البته فوتبال تهاجمی را دوست دارم اما فکر می کنم همیشه باید حمله کرد تا حریف هیچ فرصتی برای تسلط بر بازی پیدا نکند.

وی در مورد همکاری با مربیان ایرانی کادر فنی استیل آذین اظهار داشت: می دانم پیروانی، شاهرودی و عابدزاده از بزرگان فوتبال ایران بوده اند. آنها زحمات زیادی کشیده تا تیم را در این مدت آماده کنند، ضمن اینکه بازیکنان بزرگ تیم ملی یک کشور، فوتبال را خیلی خوب می فهمند و قطعا به همکاری همه آنها برای موفقیت تیم نیاز دارم.

"در ایران استفاده از 8 مربی در یک باشگاه متداول نیست، شما فکر می کنید یک تیم حرفه ای فوتبال به چند مربی نیاز دارد؟" سرمربی تیم استیل آذین درپاسخ به این سوال تصریح کرد: در همه تیم های بزرگ جهان مربیان زیادی به تیم اصلی کمک می‌کنند. باشگاه چلسی 5 مربی اختصاصی برای بدنسازی تیم دارد. در همه جای جهان و خصوصا تیم‌های حرفه ای تعداد مربیان زیادی برای آماده سازی تیم تلاش می کنند.

وی افزود: در چین 5 دستیار چینی داشتم و تا پایان مدت حضورم در این کشور همکاری بسیار خوبی بین ما وجود داشت. با حضور دستیاران خودم و همچنین یک مدیر فنی مجموعا کادر فنی تیم ما 10 مربی داشت. در فوتبال حرفه ای کار زیادی برای کادر مربیگری وجود دارد. ما برای تفریح کنار هم نیستیم و در کار حرفه ای و تلاش برای قهرمانی همه مربیان تیم نقش دارند.

" استیل آذین تیم پرستاره و قدرتمندی است ، ستاره ها در تیم شما چه جایگاهی خواهند داشت؟" تومباکوویچ در این خصوص تاکید کرد: وجود ستاره‌ها حتما به تیم کمک می کند و برای موفقیت لازم و ضروری است. خوشحالم بازیکنان بزرگ و باتجربه ای در اختیار دارم که سوابق خوبی داشته اند. این امتیاز مهمی است که من بازیکنان توانایی در اختیار دارم.

وی افزود: هر ستاره ای که بخواهد بزرگ تر و موفق تر از همیشه باشد در تیم من جایگاه خوبی دارد اما اگر ستاره ها میلی به درخشیدن نداشته باشند از بازیکنان جوان ستاره‌های بزرگی می سازم. ما باید قهرمان شویم و من در این مسیر با کسی تعارف ندارم. در تیم من بهترین‌ها و آماده ترین بازیکنان بازی می کنند. برای من غیر از آمادگی بازیکن هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد.

سرمربی تیم استیل آذین در مورد اردوی اتریش هم خاطرنشان کرد: در این اردو تا حدود زیادی با توانایی بازیکنان تیم آشنا شدم. البته تیم در شرایط بدنسازی بوده و روزی دو جلسه تمرین سنگین داشته است. سعی می کنم با توجه به شرایط موجود بازیکنان را به هماهنگی بهتری برسانم و برای حضور در مسابقات لیگ آماده شویم.

دارکو بلوژویچ، آلکساندر یانکوویچ و ساشا ایلیچ به عنوان دستیاران خارجی در کنار لوبیسا تومباکوویچ حضور دارند و افشین پیروانی، رضا شاهرودی و احمدرضا عابدزاده کادر ایرانی تیم استیل آذین را تشکیل می دهند.