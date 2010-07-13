به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی نخبگان بنا بر مأموریت خود مبنی بر سیاستگذاری و برنامهریزی برای شناسایی، هدایت و حمایت از نخبگان کشور در زمینههای مختلف و حسب لزوم رعایت نگاهی علمی در مجموعه امور مرتبط با مأموریتها درصدد است از پایاننامههای دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفهای و دکتری تخصصی پشتیبانی کند.
پایان نامه های دانشجویی باید به بررسی مبانی نظری مفهوم نخبگی و روشهای علمی شناسایی آن، نظام مناسب شناسایی، جذب و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان، مفاهیم اختراع، اکتشاف، نوآوری و روشهای علمی ارزیابی آنها، مطالعات تطبیقی تجربیات بین المللی درباره نخبگان، راهکارهای افزایش تأثیرگذاری نخبگان در سطوح مختلف ملی، آسیبشناسی برنامههای موجود در حوزههای شناخت، جذب و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان بپردازند.
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