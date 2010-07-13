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۲۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۲

گردآوری نشریات انگلیسی کشورهای اسلامی در مرکز منطقه ای علم و فناوری

گردآوری نشریات انگلیسی کشورهای اسلامی در مرکز منطقه ای علم و فناوری

رئیس گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از شناسایی و گردآوری نشریات انگلیسی کشورهای اسلامی در این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سارا کلینی افزود: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مشترک بیش از 400 عنوان نشریه انگلیسی کشورهای جهان اسلام است و نشریات انگلیسی کشورهای اسلامی را شناسایی و گردآوری می کند.

رئیس گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: علاوه بر تهیه نشخه های چاپی، نشریات الکترونیکی انگلیسی موجود در اینترنت که توسط دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی منتشر شده اند نیز توسط پژوهشگران این مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شناسایی و تهیه می شوند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 110 عنوان نشریه انگلیسی از کشور مالزی تهیه شده که 90 عنوان آن را نشریه الکترونیکی تشکیل می دهد. 50 عنوان نشریه انگلیسی از کشور پاکستان، 15 عنوان نشریه انگلیسی از کشور ترکیه و نیز نشریاتی از سودان، تونس، سوریه، سنگاپور، عمان، نیجریه، مراکش، لبنان، مصر، افغانستان و بنگلادش نیز گردآوری شده است.

کلینی گفت: در حدود 175 نشریه انگلیسی منتشر شده در کشور نیز در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گردآوری شده است.   
کد مطلب 1115505

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