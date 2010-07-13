مارتین جی: "تابستان" برای متفکر فصل پژوهش است

دانشگاههای معتبر بودجه مناسبی را صرف کارهای تحقیقاتی می‌کنند

دکتر مارتین جی در مورد این موضوع که آیا فراغت تابستانی برای اساتید دانشگاهی به منزله تداوم فکر و اندیشه است، به خبرنگار مهر گفت: مایل هستم پاسخ به این سؤال را در ارتباط با دانشگاه‌های امریکا بیان کنم. اساتید دانشگاه‌های معتبر و طراز اول امریکا سه ماه را در تابستان صرف کارهای پژوهشی و تحقیقاتی می‌کنند.

وی افزود: این فراغت به اساتید این فرصت را می‌دهد که در تابستان بتوانند بر روی کارهای تحقیقاتی و پژوهشی وقت لازم را بگذارند؛ چرا که در طول دوره تحصیل فرصت و وقت آنها معطوف به آموزش و تدریس است.

مؤلف "مارکسیسم و تمامیت: سرگذشت یک مفهوم از لوکاس تا هابرماس" در ادامه خاطر نشان کرد: این دانشگاه‌ها بودجه‌هایی را صرف سفرهای اساتید، که به منظور تحقیقات و پژوهش صورت می‌گیرد، می‌کنند. همچنین برای تسریع در امور پژوهشی، بودجه‌ای صرف به خدمت گرفتن همکار تحقیقاتی برای اساتید می‌شود تا به آنها در انجام کار پژوهشی و تحقیقاتی یاری رساند.

پیشرفت در حوزه مطالعاتی، مستلزم انجام تحقیقات دامنه‌دار است

شارح برجسته مکتب فرانکفورت افزود: اعضای هیئت علمی دانشگاه که در تابستان بنا به دلایل و نیازهای مادی وقت خود را متوجه تدریس در دانشگاه می‌کنند، فرصت تعمیق و مطالعه درباره تحقیقات خود را از دست می‌دهند. معمولاً اعضای هیئت علمی که در ابتدای مسیر زندگی خود قرار دارند برای رفع نیازهای مادی مجبور و ناگزیر به تدریس در اوقات تابستان هستند. این اساتید برای خرید خانه و ماشین باید وقت زیادی را به تدریس اختصاص دهند.

استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در ادامه تصریح کرد: بنابراین این افراد نمی‌توانند آنطور که شایسته و بایسته است به تحقیقات و پژوهشهای جامع بپردازند و از اینرو تحقیقات آنها قابلیت جهانی شدن را ندارند.

وی در ادامه به تفاوت میان اساتیدی که فرصت انجام تحقیقات جدی در تابستان را دارند با اساتیدی که چنین فرصتی را در اختیار ندارند پرداخت و گفت: در مقابل کسانی که فرصت تحقیقات جدی علمی در تابستان را دارند می‌توانند در حوزه مطالعاتی خود به پیشرفتهای چشمگیری برسند. بنابراین می‌توان رابطه‌ای میان وضعیت مالی استاد و کیفیت تحقیقات او در نظر گرفت.

این مورخ معاصر در پایان تصریح کرد: اوقات فراغت از سوی دیگر فرصتی برای استراحت بعد از تدریس دانشگاهی است. این فرصت می‌تواند استاد را برای آغاز سال تحصیلی جدید مهیا سازد. امیدوارم دانشگاهیان و اساتید دانشگاه و پژوهشگران در ایران این فرصت را داشته باشند که پس از اتمام کلاس درس به کارهای تحقیقاتی خود ادامه دهند و انرژی خود را صرف این امور کنند.

مارتین جی استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا برکلی و شارح مکتب فرانکفورت و تاریخ عصر روشنگری است. مارتین جی علاقمند به بررسی مطالعات میان رشته‌ای در حوزه تاریخ است و به بررسی ارتباط میان تاریخ و سایر علوم پرداخته است. "جی" رساله خود را به صورت کتابی با عنوان "تصور دیالکتیکی" درآورد که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفت.

آثار "جی" درباره مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی توجهات زیادی را میان اندیشمندان این حوزه‌ها به خود معطوف کرده است. "مفهوم تمامیت در آرای لوکاس و آدورنو"، "آدورنو"، "انحراف خشونت" و "مارکسیسم و تمامیت: سرگذشت یک مفهوم از لوکاس تا هابرماس" از جمله آثار او به شمار می‌روند. او سابقه تدریس در دانشگاههایی چون هاروارد، کرنل، آکسفورد و کمبریج را دارد.