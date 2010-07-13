دومین جشنواره ارزیابی وب گاه های دولتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، قائم مقام شورای عالی اطلاع رسانی در تشریح مراحل اجرایی و علمی دومین جشنواره ارزیابی وبگاه های دولتی، گام اول در مراحل اجرایی جشنواره را تمهید مقدمات و مطالعه شاخص ها برای ارزیابی برشمرد و به تشکیل جلسات کمیته های علمی و اجرایی و همچنین تشکیل تیم های مطالعاتی برای تدوین شاخص ها اشاره کرد.



سعید سالاریان از تهیه فراخوان، پخش تیزرهای تلویزیونی، تبلیغات از طریق مطبوعات و مکاتبات مستقل با دستگاه ها برای ترغیب حضور در جشنواره یاد کرد و افزود: این اقدام موجب شد تا 527 وبگاه برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کنند و درنهایت ما شاهد رشد 300 درصدی نسبت به جشنواره قبلی باشیم. وی اظهارداشت: تشکیل کارگروه مطالعه و تدوین شاخص ها گام سوم در این راستا به شمار می رود که براساس آن به مطالعه تجربیات گوناگون و تدوین دو دسته شاخص منجر شد که شامل شاخص های پالایش کلان (30 شاخص) و شاخص های پالایش خرد (در حدود 300 شاخص) است. وی اظهارداشت: تشکیل کارگروه مطالعه و تدوین شاخص ها گام سوم در این راستا به شمار می رود که براساس آن به مطالعه تجربیات گوناگون و تدوین دو دسته شاخص منجر شد که شامل شاخص های پالایش کلان (30 شاخص) و شاخص های پالایش خرد (در حدود 300 شاخص) است.

قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از خوداظهاری دستگاه های دولتی و حاکمیتی به عنوان گام چهارم یاد کرد و افزود: تکمیل پرسشنامه پالایش کلان (30 شاخص) بر اساس خوداظهاری دستگاه ها و تشکیل تیم اولیه ارزیابی در دبیرخانه به منظور اعتبار سنجی پاسخ دستگاه ها به پرسشنامه کلان از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بود و در نهایت گام پنجم مرحله ارزیابی بود که تعداد 50 دستگاه بر اساس مراحل قبلی به این مرحله راه یافتند.

سالاریان گفت: ترکیب برندگان و جوایز دومین جشنواره ارزیابی وبگاه های دولتی شامل دو بخش جوایز اصلی و جوایز ویژه است که بخش نخست شامل جوایز خدمات اطلاع رسانی، خدمات تراکنش مالی و خدمات تعاملی است و بخش دوم شامل جایزه وبگاه جامع، جایزه امنیت وبگاه و در نهایت جایزه پاسداشت خط و زبان فارسی در محیط وب می شود.