مهدی عابدی درباره مجموعه شعر جدیدش به خبرنگار مهر گفت: "معشوقه ترانه‌سرایان باش" نام موقت کتابی است که در آن تعدادی از غزلهایم را گردآوری کرده و "فصل پنجم" ناشری است که احتمالا این کتاب را منتشر خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این کتاب که مشغول بازبینی نهایی شعرهای آن هستم بیش از 40 غزل آورده شده و فکر می کنم تا دو ماه دیگر آن را به ناشر بدهم و بیشتر به دنبال ناشری هستم که شرایط پخش بهتری دارد.

شاعر "هزار و سیصد و شب" در توضیح حال و هوای شعرهای این مجموعه بیان کرد: از لحاظ سبک از آنجا که اینها غزل و در قالب کلاسیک هستند در امتداد همان سبک کلاسیک حرکت کرده‌ام ولی تاکید داشتم در عرصه سخنوری کار محکمتری ارائه کنم و نوع مواجهه من با زبان در این اثر حرفه‌ای‌تر شده است. شعرهای این مجموعه همچنان دنباله ای بر کارهای قبلیم است و تغییر فضا نداده ام.

عابدی در پایان اشاره کرد: در این کتاب شعرهایی هست که زمان سرایش آنها به بیش از 8 سال پیش برمی گردد ولی تاکنون جایی چاپ نشده است ولی اکثر شعرها از سال 84 تاکنون سروده شده اند و درباره اینکه شعرهایی که در سالجاری سروده ام نیز در این مجموعه باشد یا خیر در صورت نهایی شدن ناشر تصمیم می گیرم.