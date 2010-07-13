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۲۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۸

عابدی به مهر خبر داد:

40 غزل در "معشوقه ترانه‌سرایان باش" گردهم می آیند

40 غزل در "معشوقه ترانه‌سرایان باش" گردهم می آیند

"معشوقه ترانه‌سرایان باش" نام مجموعه شعر جدید مهدی عابدی است که در آن سروده های وی از سال 84 تاکنون گرد هم می‌آید.

مهدی عابدی درباره مجموعه شعر جدیدش به خبرنگار مهر گفت: "معشوقه ترانه‌سرایان باش" نام موقت کتابی است که در آن تعدادی از غزلهایم را گردآوری کرده و "فصل پنجم" ناشری است که احتمالا این کتاب را منتشر خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این کتاب که مشغول بازبینی نهایی شعرهای آن هستم بیش از 40 غزل آورده شده و فکر می کنم تا دو ماه دیگر آن را به ناشر بدهم و بیشتر به دنبال ناشری هستم که شرایط پخش بهتری دارد.

شاعر "هزار و سیصد و شب" در توضیح حال و هوای شعرهای این مجموعه بیان کرد: از لحاظ سبک از آنجا که اینها غزل و در قالب کلاسیک هستند در امتداد همان سبک کلاسیک حرکت کرده‌ام ولی تاکید داشتم در عرصه سخنوری کار محکمتری ارائه کنم و نوع مواجهه من با زبان در این اثر حرفه‌ای‌تر شده است. شعرهای این مجموعه همچنان دنباله ای بر کارهای قبلیم است و تغییر فضا نداده ام.

عابدی در پایان اشاره کرد: در این کتاب شعرهایی هست که زمان سرایش آنها به بیش از 8 سال پیش برمی گردد ولی تاکنون جایی چاپ نشده است ولی اکثر شعرها از سال 84 تاکنون سروده شده اند و درباره اینکه شعرهایی که در سالجاری سروده ام نیز در این مجموعه باشد یا خیر در صورت نهایی شدن ناشر تصمیم می گیرم.

کد مطلب 1115548

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