جمعیت خیریه امام علی (ع) به هم ریختن کنسرت سراج در کرمانشاه را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، متن این بیانیه که نسخهای از آن به دفترخبرگزاری مهر در کرمانشاه ارسال شده، بدین شرح است:به استحضار مردم هنردوست، خیرین گرانقدر و عموم مردم شریف ایران میرساند جمعیت مستقل و غیرسیاسی امداد دانشجویی، مردمی امام علی(ع) به عنوان یک موسسه مردمی که در امر کمک به محرومین و حل معضلات اجتماعی فعالیت میکند، بیش از شش ماه است با هدف تامین هزینههای مورد نیاز برای صدها خانواده محروم زیر پوشش در حال تلاش است تا کنسرت خیریه هنرمند متعهد و انقلابی دکتر سید حسام الدین سراج را در کرمانشاه برگزار کند.
پیگیری درخواست دریافت مجوز این کنسرت از اواخر سال 88 آغاز شد و طی چند مرحله تغییر (یکبار به خاطر نزدیک شدن به ایام فاطمیه، یک بار به خاطر همزمانی با کنسرت یکی از گروههای هنری نزدیک به ارشاد و...) با تمام تعللهایی که علتش هنوز برای ما مشخص نیست، سه روز پیش از برگزاری کنسرت به ما ابلاغ شد.
بسیار باعث تاسف است که مجوز تبلیغات، تائید طرح پوستر و بنر، تائید قیمت بلیت و موارد دیگر حتی یک روز بعد از دریافت مجوز در ارشاد کرمانشاه انجام شد که تمام این نکات سبب شد فرصت چاپ پوستر، بلیت، بنر و آغاز تبلیغات برای جمعیت به یک روز کاهش یابد.
برگزارکنندگان کنسرت سراج آوردهاند:طی این مدت بارها بنرهای ما از سطح شهر جمعآوری گردید. 10 بنر برای تبلیغات مقدماتی فقط به علت مجوزی که از تهران تا کرمانشاه از طریق فکس دهها روز در راه بود! به فرمان فرمانداری محترم و بعد از آن نیز یک روز مانده به کنسرت، بنرهای اصلی به علل نامعلوم جمعآوری شد و روز جمعه نیز توسط عدهای از ... و ... با تیزبر به صورت کامل معدوم گردید.
عصر روز جمعه مصادف با شب مبعث پیامبر اعظم (ص) که قرار بود نخستین روز اجرای کنسرت باشد، نیم ساعت قبل از ورود مردم، ناگهان عدهای از نیروهای خودسر به درب سالن ریختند و با نصب بلندگو و زنجیر کردن درب اصلی عملا سبب حبس مردم پشت درب ورود و حبس پرسنل اجرای مراسم در داخل سالن شدند و با وجود حضور نیروی انتظامی کمتر از 30 نفر نیروی ... به راحتی توانستند دست تمام مسئولان را عملا ببندند.
اداره محترم ارشاد اسلامی نیز بلافاصله به بهانه یا دلیل حفظ امنیت مردم لغو سه شب اجرا را به جمعیت ابلاغ کرد و به نیروهای خودسر اعلام کرد از طریق تریبون خودشان لغو کنسرت را به مردم اعلام نمایند!
در ادامه این بیانیه آمده است: جمعیت امام علی(ع) از عموم مردم سؤال میکند کهبه نظر شما چرا باید با وجود در اختیار داشتن مجوز برای خرداد ماه، درخواست تغییر تاریخ به ایام مبعث پیامبر، سه روز پیش از اجرا به این جمعیت ابلاغ شود و پوسترهای کنسرت به جای درک فوریت، یک روز بعد تائید گردند؟(لازم به ذکر است اصل مجوز حداکثر 15 روزه صادر میشود اما با وجود در اختیار داشتن مجوز، فقط درخواست تغییر تاریخ که شاید میتوانست تلفنی هم هماهنگ شود این همه مدت طول کشید. براساس اعلام وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی در تهران که شخص آقای سراج پیگیر آن شده بود، آنها گفته بودند ما مشکلی نداریم و به محض دریافت درخواست از کرمانشاه فورا مجوز را ارسال میکنیم.) چرا وقتی هنوز مجوز به دست کرمانشاه نرسیده و البته اعلام شده که مشکلی وجود ندارد، تنها به علت نرسیدن یک برگه به دست مسئولان، بنرهای ما جمع میشود اما اخلال در برگزاری مشکل قانونی ندارد و حتی مسئولان محترم با سرگروه مزاحمین احوالپرسی میکنند؟
به نظر شما چرا کنسرت موسیقی سنتی، اصیل و عرفانی سیدحسام الدین سراج به نام دین و مذهب باید مورد تهاجم قرار گیرد؟ آیا به تازگی موسیقی سنتی حرام اعلام شده است؟
به نظر شما جمعیت امام علی(ع) خسارتهای میلیونی متحمل شده را چگونه باید جبران کند؟ جواب آن ایتامی که هر شب با ما تماس میگیرند و میگویند سفر زیارتی مشهد که قرار بود برویم چه شد، یا کولرهایی که قرار بود خریده شود کی به دست ما میرسد، یا آن بیمارهایی که منتظر پول برای عمل جراحی بودند(مانند آن دخترکی که در حال کور شدن است ...) را چه کسی پاسخ میدهد؟ خسارت اعاده حیثیت را چه کسی با چه هزینهای میخواهد جبران کند؟
به نظر شما چگونه میشود که بلیت هواپیمای آقای سراج که توسط پست پیشتاز سهشنبه گذشته به تهران ارسال شد، پس از گذشت چند روز به دستشان نرسد و اصلا مفقود شود؟
برگزارکنندگان کنسرت سراج آوردهاند:قرار بود آرزوی بیش از 150 نفر از ایتام و فرزندان خانوادههای محروم در چارچوب طرح کعبه کریمان روز اجرای کنسرت به دست خیرین برسد تا مانند سالهای پیش توسط آنها برآورده شود. پاسخ برآورده نشدن آرزوهایی که روز میلاد امام علی(ع) توسط فرزندان یتیم او به دست ما رسیده بود را چه کسی میدهد؟ پاسخ مولای یتیمان را چه کسی میخواهد بدهد؟
جمعیت خیریه امداد دانشجویی امام علی(ع) پایبندی عملی و همیشگی (و نه شعاری) خود را به سیره عملی ائمه معصوم (ع) اعلام داشته و امروز با مولای خود عهدی دوباره میبندد که در راه دفاع از حقوق محرومین ذرهای کوتاهی نکند و با تمام توان برای بازگرداندن حق دهها میلیونی آنان تلاش کند و عموم مردم را نیز دعوت میکند به بازگشت به سیره زیبا، ملکوتی و سرشار از جاذبههای عشق ائمه(ع) و به همه اعلام میدارد آن خشونتی که به اسم خدا راه ائمه معصوم(ع) را میبندد، هرگز با حقیقت سرشار از مهر سیره آنها مطابقت ندارد و آنکس که دل مردم را اینگونه از دین سیاه میکند، هرقدر هم کار بزرگی انجام دهد، روزی باید پاسخگوی تمام کسانی باشد که به خاطر این رفتارها از دین گریزان میشوند.
هرچند عوامل لغو کنسرت باید عذرخواهی کنند، اما این جمعیت به نوبه خود از عموم مردم بزرگوار کرمانشاه بابت تمام این اتفاقات، بابت قیمت بلیتی که قرار بود 10 تا 15 هزار باشد، اما به علت ممنوع شدن برگزاری کنسرت در سالنهای ورزشی و کم شدن ظرفیت سالن اینگونه افزایش یافت، برای حرکت زشت و غیرقانونی که مردم درب سالن انتظار شاهدش بودند و برای لغو بهترین برنامه هنری این سالها که ای کاش اجرا میشد، تا خاطرهای خوش از تلفیق انسانیت، هنر و عشق در ذهن مردم دیار ما ثبت میکرد، پوزش میطلبد و اعلام میداریم جمعیت مسئولان شهر را که توان ممانعت از مزاحمت 30 نفر را نداشتند، مسئول اصلی این حوادث دانسته و بازگشت زیانهای مالی وارد شده، برآورده شدن آرزوهای موجود و اجرای مجدد کنسرت با حفظ کامل امنیت توسط مسئولان شهر را حداقل حق خود میداند و از تمام روشهای قانونی موجود، این مسئله را تا رسیدن به نتیجه دنبال میکند.
دراین بیانیه همچنین آمده است: برای آبروی از دست رفته شهر که اینگونه بزرگ ترین هنرمندان ایران زمین را از خود رنجاند و مسئولانی که حتی برای یک عذرخواهی ساده! یک سر به هتل نزدند نیز باید فقط گریه کرد.
جمعیت امام علی(ع) در پایان آورده است:این جمعیت به عنوان یک جمعیت مستقل و غیرسیاسی برائت خود را از تمام گروههای سیاسی موجود اعلام داشته و اجازه سوء استفاده سیاسی از این حادثه را به احدی نمیدهد و اهداف متعالی و آرمانهای خود را هرگز آلوده به اینگونه اهداف نخواهد کرد.
الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم
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