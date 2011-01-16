فتح الله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم مس ضمن بیان این مطلب افزود: تیم مس از یکشنبه هفته گذشته اردویی 10 روزه را در امارات برپا کرده که چهارشنبه پیش در نخستین بازی تدارکاتی با سه گل العین را شکست داد. البته در حال مذاکره با دو تیم النصر و الشباب هستیم تا دومین دیدار تدارکاتی تیم در اردوی امارات با این یکی از این دو تیم برگزار شود.

وی با بیان اینکه تیم مس چهارشنبه هفته جاری به کرمان ‌باز می‌گردد، از برگزاری دیدار این تیم برابر تیم هنرمندان در تاریخ سوم بهمن‌ماه برای آزادی زندانیان بدهکار خبر داد و افزود: تیم مس، از بازیکنان جوان و با انگیزه برخوردار است و این فاکتور جوانی در کنار برنامه‌ریزی مناسب، تدابیر مطلوب کادرفنی و شانس می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های آینده تیم باشد.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان پیروزی در دیدارهای داخل خانه و کسب امتیاز از مسابقات خارج از خانه را هدف اصلی تیم مس در ادامه رقابت‌های لیگ برتر خواند و تاکید کرد: تیم ما از دیدار با شهرداری تبریز در هفته چهارم لیگ تا مسابقه برگشت برابر این تیم در هفته بیست و یکم شکست نخورده‌ و کادرفنی و بازیکنان تلاش می‌کنند در ادامه لیگ هم این روند را ادامه دهند.

نژادزمانی در مورد برگزاری دیدار تکراری مس با ذوب آهن در روز یازدهم بهمن‌ماه خاطرنشان کرد: ما تابع مقررات و تصمیمات فدراسیون و سازمان لیگ هستیم. البته از احقاق حق تیم مس خوشحالیم اما در بازی تکراری مقابل ذوب آهن ابتدا به فکر ارائه بازی زیبا هستیم و پس از آن به کسب امتیاز فکر می‌کنیم. قطعا وقتی بتوانید بازی خوبی را انجام دهید، نتیجه هم خواهید گرفت.

وی در پایان موفقیت تیم مس سرچشمه در گروه "ب" لیگ دسته اول و کسب عنوان قهرمانی توسط این تیم در نیم فصل اول رقابت‌ها را به مسئولان، کادرفنی و بازیکنان باشگاه مس سرچشمه تبریک گفت و اظهار داشت: هدف مسئولان، کادرفنی و بازیکنان تیم مس سرچشمه حضور موفق در نیم فصل دوم و در نهایت صعود به لیگ برتر خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در پاسخ به این پرسش که "در صورت صعود تیم مس سرچشمه به لیگ برتر چه تصمیمی در مورد ادامه فعالیت این تیم گرفته خواهد شد؟"، گفت: تیم مس سرچشمه کرمان زیر نظر هیئت مدیره‌ای مجزا اما زیر نظر باشگاه مس کرمان فعالیت می‌کند که البته در صورت صعود این تیم به لیگ برتر، مدیران در مورد وضعیت ادامه فعالیت آن تصمیم‌گیری می‌کنند، به همین دلیل امروز نمی‌توانم در مورد آینده تیم مس سرچشمه صحبت کنم.