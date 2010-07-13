اخبار کوتاه ورزشی استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول استان اردبیل با برگزاری هفته اخر به پایان رسید و تیم شهرداری اردبیل با کسب حداکثر امتیاز 27 به مقام قهرمانی رسید.

این تیم با کسب این مقام به مسابقات لیگ برتر استان در فصل 90-89 صعود کرد. تیم فرهنگ نمین نیز با کسب 19 امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال سرعین به عنوان نائب قهرمانی دست یافت.

تیم فرهنگ نمین نیز در فصل آتی در مسابقات لیگ برتر استان اردبیل حضور خواهد داشت. در این دوره از مسابقات 10 تیم از شهرهای مختلف استان حضور داشتند.

همایش دوچرخه سواری در اردبیل

همایش دوچرخه سواری باحضور بیش از هزار و 500 دوچرخه سوار نونهال، نوجوان و جوانان در ورزشگاه اردبیل برگزار شد.

این همایش با مشارکت هئیت دوچرخه سواری و اداره کل تربیت بدنی استان در محل استادیوم تختی شهرستان اردبیل و با هرف ترویج استفاده از دوچرخه و تضمین سلامتی برگزار شد.

در پایان این همایش و به قید قرعه به تعداد ده نفر از شرکت کنندگان 10 دستگاه دوچرخه اهداء شد، همچنین تعداد ده قطعه پلاک طلا نیز در محل نمایشگاه های بین المللی از بین این شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

برپایی اردوی والیبال منتخب جوانان استان در مشگین‌شهر

تیم والیبال منتخب جوانان استان اردبیل به منظور برپایی اردوی تمرینی برای حضور در مسابقات کشوری در شهرستان مشگین شهر اردو زد.

سرمربی تیم والیبال جوانان استان اردبیل هدف از برگزاری این اردوی سه روزه را آمادگی بیشتر تیم برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور عنوان کرد.

سعید خدایی با اشاره به آمادگی مطلوب والبالیستهای جوان استان افزود: با توجه به برگزای اردوهای متعدد و شناخت نفرات از همدیگر، هم اکنون وضعیت تیم بسیار مثبت و امیدوار کننده می باشد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به صعود این تیم از مرحله گروهی و مراحل بالاتر اضافه کرد: مسابقات والیبال جوانان قهرمانی کشور در تیرماه جاری در شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان برگزار خواهد شد.

برگزاری همایش پیاده‌ روی بانوان در اردبیل



به مناسبت سالروز مبعث پیامبر اکرم (ص) همایش و مسابقه پیاده‌روی ویژه بانوان در اردبیل برگزار شد. در این همایش بانوان شرکت‌ کننده مسیر هشت کیلومتری دور دریاچه شورابیل را طی کردند و در پایان نیز به نفرات برگزیده به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

در حاشیه این همایش مشاور امور بانوان فرمانداری اردبیل در گفتگو با مهر اظهار داشت: همایش پیاده‌روی بانوان به عنوان یک رویداد ورزشی و فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که بزرگترین هدیه قرآنی است، برگزار می ‌شود.

مریم نواختی‌مقدم با تاکید بر ضرورت حفظ حجاب و عفاف در جامعه افزود: اگر حجاب را مایه اقتدار زن مسلمان بدانیم دست کشیدن از آن مایه ذلت جامعه اسلامی است.

وی اضافه کرد: اگر امروز دنیای استکبار با مسئله حجاب و عفاف مبارزه سرسختی را آغاز کرده است به خاطر ماهیت این اندیشه پاک است که رسول گرامی اسلام مبلغ و مبشر آن بوده است.

مشاور فرماندار اردبیل با انتقاد از برخی بی‌توجهیها نسبت به حجاب و عفاف در جامعه ابراز داشت: باید تلاش کنیم در کنار حفظ حرمتها و حریمها اصل امر به معروف و نهی از منکر را نیز عملیاتی کنیم تا زنان نسبت به همدیگر در این مسئله امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند.

نتایج مسابقات شنای بسیجیان استان

مسابقات شنای بسیجیان استان اردبیل با شرکت 20 نفر از بسیجیان شهرستانهای مختلف در استخر سرپوشیده وحدت اردبیل برگزار شد.

در این مسابقات و در ماده کرال سینه سیدمحمدباقر فاطمی‌نیا، در ماده قورباغه سجاد حشمتی و در ماده پروانه مجید محمدی عناوین اول را کسب کردند.

همچنین با برگزاری مسابقات انتخابی تکواندو نوجوانان در مشگین‌شهر، نفرات برتر‌ معرفی شد. در این مسابقات که در سالن ورزشی حجاب مشگین‌شهر برگزار شد، رضا خدایی، رضا نریمان‌اوغلی، حسین نریمان‌نژاد، حامد فیضی‌زاده، عباس حسین‌زاده، یعقوب مراداوغلی، محسن نوری و بابک اکران به مرحله استانی این دوره از مسابقات راه یافتند.