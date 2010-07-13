رشد100 درصدی امکانات مناطق روستایی استان تهران طی دو سال آینده

مدیرکل امور روستایی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند با اشاره به مهاجرت معکوس در روستاهای کشور عنوان کرد: کشور ما نیز به مانند سایر ملل دنیا و با دشوار شدن زندگی در شهرها شاهد مهاجرت معکوس روستاییان و حتی اهالی شهر به روستا خواهد بود.

افشین سفاهن با بیان اینکه تا پنج سال آینده اکثریت روستاییان مهاجر استان تهران به موطن خود بازخواهند گشت، خاطرنشان کرد: با توجه به موج ایجاد شده در زمینه مهاجرت معکوس روستاییان استان تهران به مناطق اجدادی خود پیش بینی ها از بازگشت اکثریت مردم روستایی این استان به موطن خود و ادامه زندگی در آن خبر می دهد.

وی ادامه داد: با توجه به این رویکرد جدید از همین امروز می بایست امکانات رفاهی و بسترهای خدماتی برای هجوم جمعیت به مناطق روستایی استان تهران در نظر گرفته شود تا از ایجاد مشکلات در آینده پیش گیری بعمل آید.

سفاهن با ارائه آماری از وضعیت امکاناتی روستاهای استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر 100 درصد مناطق روستایی استان تهران از نعمت برق و مخابرات بهره مند هستند.

85 درصد مناطق روستایی استان تهران گازرسانی شده است

مدیرکل امور روستایی استان تهران بیان داشت: علاوه بر این به 85 درصد از مناطق مذکور گازرسانی صورت گرفته و معضلات در 85 درصد راههای مواصلاتی برطرف شده است.

وی خواستار ایجاد نگاهی نو با گرایشهای روستایی شد و افزود: امروزه نگاه به معضلات روستایی از پایین به بالا صورت می گیرد که این دیدگاه نو، موجب تغییر فرهنگ از شهر گرایی به روستاگرایی خواهد شده و رفع موانع در این نگاه جدید با کیفیت بهتری انجام می گیرد.

این مسئول از ایجاد امکانات صددرصدی در روستاهای استان تهران تا دو سال آینده خبر داد و گفت: با شتابی که دولت نهم و دهم در زمینه ارائه خدمات به روستاهای مختلف کشور در دستور کار خود قرار داده تا دو سال آینده ایجاد امکانات خدماتی در مناطق روستایی استان تهران به مرز صد در صد خواهد رسید.

افشین سفاهن در پایان روستاها را به صندوق حفظ فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی تشبیه کرد و اظهار داشت: برگزاری جشنهای مذهبی و ملی در مناطق روستایی بسیار پر رنگتر از شهرها شکل می گیرد به همین جهت می توان روستا و روستاییان را حافظان اصلی فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی شمرد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.