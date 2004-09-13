به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از بنياد آفرينش هاي هنري نياوران ، دكتر ايماني برپايي جشنواره جهاني ني را يك حركت ارزنده هنري و معنوي قلمداد نمود و گفت: زندگي ايراني با موسيقي عجين شده است. با لالايي مادران ، دوران كودكي را پشت سر مي نهند و تا پايان زندگي با آواها و نواهاي دلنشين همنشين مي ماند.

وي خاطرنشان كرد: ايراني در مقدس ترين مكان سرزمينش، مشهد مقدس با نواي دلنشين نقاره زنان بزرگ مي شود.

معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد كرد: در دور تازه فعاليت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تكيه ما بر سرمايه هاي عظيم هنري خودمان است.

ايماني برپايي جشنواره جهاني ني را يك حركت ارزشمند هنري و معنوي قلمداد نمود و از بنياد آفرينش هاي هنري نياوران به سبب تلاش در جهت معرفي هنرهاي اصيل ايراني اسلامي قدرداني كرد.

پس از مراسم افتتاحيه ، گروههاي موسيقي هند، تركيه و اكوادور به اجراي برنامه پرداختند و با نواي ني حسن ناهيد ، اولين شب جشنواره جهاني ني پاياني يافت.

فردا، سه شنبه 24 شهريور از ساعت 15 تا18 ، نوازندگان ني لبنان و چين ، كارگاه تخصصي برپا خواهند كرد و از ساعت 30/19 با اجراي ني انبان "جان ترنر" از اسكاتلند ، سومين شب جشنواره جهاني ني آغاز مي شود.

"ماجد ميخائيل" ني نواز شهير مصري، دومين اجرا كننده خواهد بود.

"نبتياناند هالد يپور(ني)، ژان هاوي هالديپور (تنبورا) و "شري گلوادي" (طبلا) از هند آخرين اجراي خارجي است.

حسن ختام برنامه ها، اجراي منحصر به فرد يكي از شاخص ترين نوازنده هاي ني در دنيا مي باشد. "شير محمد اسپندار" دوني نواز شهير ، ني مي نوازد و ماشاالله بامري با تشت و كوزه، سازي مختص سيستان بلوچستان او را همراهي مي كند.