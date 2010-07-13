افزایش تعرفه های پزشکی موجب شیوع بیماریهای سخت می شود

فرشید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده 91 قانون بیمه همگانی در برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: در این قانون به طور دقیق در مورد هزینه کرد از جیب و تامین هزینه هایش بحث شده چنانچه در زمان تصویب این قانون مقرر شده بود سهم سرانه درمان مردم و دولت که 55 به 45 بود به 30 درصد بیمار و 70 درصد دولت برسد که متاسفانه تا این لحظه آمارهای دقیقی از اجرایی شدن آن وجود ندارد.

وی افزود: برآوردها نشان می دهد که این نسبت تا کنون برعکس بوده یعنی وضعیت حمایت از بیمارها در این چند سال وخیم تر شده است.

به گفته یزدانی، آثار این مسئله در نظام جامع سلامت کشور قابل مشاهده است. مثلا در بحث کاهش هزینه های فاجعه بار قرار بود با ساز و کارها و ابزارهای خاص خود تقلیل یابد و آئین نامه ای هم برای آن تهیه شد ولی هیچگاه عملی نشد.

وی درباره اجرای نا موفق طرحهای درمانی در کشور اضافه کرد: در بحث پزشک خانواده که یکی از ابزارهای کنترل بیمار است هنوز موفقیتی حاصل نشده است. نرخ تعرفه های پزشکی سال گذشته با وجود کنترل در بخش هتلینگ تا 55 درصد و سرانه درمان به 27 درصد افزایش یافته است. تعرفه های بخش خصوصی نیز تا مرز 30 درصد بیشتر شده یعنی اگر فردی به یک پزشک متخصص مراجعه کند بین 16 تا 20 هزار تومان حق ویزیت می پردازد که این هزینه هم از جیب بیمار پرداخت می شود.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه این نواقص ضربه اساسی به بخش سلامت وارد کرده گفت: شاید آثار آن در کوتاه مدت بروز نکند اما در میان مدت و بلند مدت بسیار خطرناک است و باعث شیوع بیماریهای سخت می شود زیرا وقتی تمایل برای معالجه بیماریهایی که ظاهرا ناچیز و کوچک اند کمتر شود به تدریج حجم بیماری بالا رفته و وسعت پیدا می کند و در نهایت اپیدمی بیماریهای سنگین نیز منجر به تحمیل هزینه های فاجعه بار در جامعه می شود.

وی درباره عواقب ناشی از تعیین نشدن خط فقراز سوی وزارت رفاه و نامشخص بودن تعداد خانوارهای نیازمند به بیمه های خدمات درمانی افزود: یکی از مشکلات در زمینه بهداشت و درمان کارکرد مسئولان در وزارت رفاه است که تا کنون روی موارد یاد شده حساسیت ویژه ای از خود نشان نداده اند و هربار از اجرای مصوبات شانه خالی کرده اند.

وی افزود: از طرف دیگر عملکرد وزارت بهداشت نیز چندان مناسب نبوده و ارتباطات در شورای عالی بیمه و مجموعه آن به طور اصولی تعریف نشده است. در واگذاری تعیین نرخ تعرفه های بخش خصوصی و عمومی به سازمان نظام پزشکی یکی از بزرگترین خطاها در حوزه نظام سلامت ما اتفاق افتاد که در هیچ جای دنیا این اتفاق نمی افتد و کنترل دولتی روی تعیین تعرفه های پزشکی همیشه وجود دارد.

یزدانی با اشاره به اینکه به طور طبیعی وقتی تعیین نرخ تعرفه ها به یک بخش غیر دولتی واگذار می شود آن بخش نیز با توجه به منافع خودش این قیمت را تعیین می کند اضافه کرد: در تصمیم گیری برای این مسئله هیچکدام از وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان مسئولیتی به عهده نگرفتند به همین علت مردم بیشترین ضربه را از این ناحیه دیدند که این آسیب در آینده و چند سال بعد نمود بیشتری می یابد.

وی درباره راهکار کوتاه مدت قابل ارائه برای برطرف کردن مشکلات پیش روی بیمه ها از جمله طرح بیمه همگانی در کشور گفت: یکی از راهکارهای کوتاه مدت می تواند تسریع در اجرایی کردن بحث بیمه ایرانیان و افزایش شمول پوشش بیمه ای در کشور باشد. این موضوع بسیار مهم است که همه مردم در کشور دفترچه بیمه و مدارک بیمه ای داشته باشند.

این کارشناس افزود: بسیاری از بیماریها پرهزینه اند، مثلا تامین هزینه درمان بیماریهای سرطانی که گفته می شود با توجه به وضع هوا و افزایش امواج پارازیتها و استفاده از غذاهای زودپخت درحال گسترش است بسیار حیاتی است که باید در چارچوب طرح بیمه ایرانیان تعریف شود. درباره راهکار میان مدت نیز ضروری است ارتباط بین بخشهای مختلف برقرار شود و اصلاح نظام کنترلی، نظارتی و سیاستگذرای دولت بر حوزه ها تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه تا کنون برای اجرای طرح بیمه ایرانیان اعتبار مالی مشخصی تعریف نشده و بودجه لازم دراختیار وزارتخانه های تابعه قرار نگرفته تاکید کرد: در صورت تخصیص اعتبار باید بحث هزینه، اعتبار و ارتباط این حوزه با نهاد عرضه کننده مثل پزشکان و مراکز کلینیک و بیمارستانها تعریف شود. مهمتر اینکه به دلیل عدم افزایش قابل ملاحظه بودجه در وزارت بهداشت و درمان باید سهم دولت در این طرح افزایش پیدا کند. اگر قرار است دولت به این موضوع توجه کند یکی از راهکارها این است که بودجه بهداشتی به سرعت افزیش یابد و مناسبات این بیمه با بقیه مراکز درمانی بازتعریف شود.