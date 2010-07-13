هلال ماه با زهره، زحل و مریخ ملاقات می کند

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورت داشتن افقی تمیز و بدون خاک از 22 تا 25 تیرماه آسمان شامگاهی تصویر زیبایی از مقارنه ها و سیاره ها را به نمایش خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه شامگاه 22 تیرماه هلال ماه به آسانی در بالای افق غربی قابل رویت است، افزود: در این شب هلال ماه با درخشندگی 5/1 و ارتفاع 6 درجه (30 دقیقه پس از غروب خورشید) رویت خواهد شد کمی پایین تر از هلال ماه، سیاره عطارد نیز مانند ستاره ای از قدر 5/0- خودنمایی می کند.



دبیر انجمن نجوم اهواز به پدیده های آسمانی 23 تیرماه اشاره کرد و اظهار داشت: شامگاه روز 23 تیرماه هلال ماه در کنار سیاره زهره و ستاره قلب شیر جای خواهد گرفت تا مقارنه ای سه تایی به وجود آورد امشب جدایی زاویه ماه از سیاره زهره 6 درجه و از ستاره قلب شیر 4 درجه خواهد بود.



وی اضافه کرد: در روز 24 تیرماه نیز هلال ماه با فاز 20 درصد در نزدیکی سیاره کم نور مریخ خواهد بود و در روز 25 تیرماه هلال ماه در کنار سیاره زحل جا می گیرد و رصدگران را به دیدن خود دعوت می کند.