مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

ظرفیت پذیرش، تعداد داوطلبان و زمان برگزاری آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

رئیس جمهور: جمهوری اسلامی فرصتی تاریخی برای جامعه بشری است

ملاک های پرداخت نقدی یارانه ها اعلام شد

ایران :

با تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان و 3 سال دیگر؛ انتخابات شوراها با ریاست جمهوری یازدهم برگزار می شود

رویانیان: سهمیه سوخت خودروهای عمومی قطع نمی شود

صرفه جویی 2 هزار مگاوات برق در 2 روز تعطیلی





اسرار:

محمد رضا خباز: 122 مصوبه دولت برخلاف قوانین مجلس شناخته شد

ممنوعیت ورود البرادعی به دانشگاههای مصر

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: تصویب تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها



تفاهم:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام: ایران پرچمدار بیداری، اتحاد و عزت ملت های مسلمان است

افزایش 15 درصدی مالیات اصناف قطعی شد

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: درخواست تاسیس 94 بانک



تهران امروز:

هم پیمانان ایران در گروه وین

وزیر ارشاد: به خواننده لس آنجلسی مجوز نداده ایم

مهر تایید بر تجمیع انتخابات



جام جم :

تاثیر ناچیز تعطیلات در کاهش مصرف انرژی

وزیر ارشاد: به هیچ خواننده لس آنجلسی مجوز نداده ایم

اسپانیا تا صبح نخوابید

جوان:

رهبر انقلاب تاکید کردند: امروز محیط دانشگاهها حقیقتا مساعد و برجسته است

برنامه هسته ای ایران به نمره 20 رسید

شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرد؛ برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها





جهان صنعت:

هدیه ویژه تعطیلی ها کاهش تولید

کاهش 4 درجه ای میانگین دما

مالیات ها 15 درصد افزایش می یابد



حمایت:

رئیس جمهور: جمهوری اسلامی فرصتی تاریخی برای جامعه بشری است

رکورد شکنی بی سابقه بورس تهران

آغاز کاهش دما در کشور



خراسان:

94 درخواست برای تاسیس بانک خصوصی با وجود رکود در بخش تولید

50 درصد از بودجه خشکسالی سال گذشته خراسان رضوی اختصاص نیافت، امسال هم خبری نیست

اظهارات رئیس مجلس درباره تبعات اجرا نشدن قانون، وحدت و اصل 44



دنیای اقتصاد:

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: علت اقتصادی تعطیلات دو روزه

شب پیروزی در اسپانیا

توافق نهایی برای مالیات اصناف

شرق:

موافقت شورای نگهبان با تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری؛ امسال انتخابات نداریم

علی لاریجانی مطرح کرد: قوای مختلف با رهبری روراست باشند

طبق فهرست شرکت های مشمول خروج؛ هیچ شرکت دولتی از تهران خارج نشده است



فرهنگ آشتی:

واردات برنج آمریکایی

عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد: موافقت شورای نگهبان با تمدید دوره سوم شوراهای شهر

آزمون پایبندی معاون دولت به قانون



فرهیختگان:

رئیس مجلس شورای اسلامی: بدون قانون نمی توان به عدالت رسید

رئیس جمهور: هر سال باید یک میلیون بسیجی واقعی به جامعه تحویل دهیم

تقلیل ساعت کار بانوان در دستور کار دولت



کاروکارگر:

رهبر انقلاب: باید بنیه فکری دانشجویان تقویت شود تا اثرگذار باشند

رئیس سازمان انرژی اتمی: سوخت رآکتور تهران را تا شهریور 90 تولید می کنیم

دیه گو فورلان بهترین بازیکن جام جهانی 2010



کیهان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و اقشار مختلف مردم: 31 سال توطئه آمریکا ایران را قوی تر کرده است

با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت؛ راه اندازی بزرگترین خط تولید کپسول ژلاتینی

راهپیمایی بزرگ حجاب و عفاف در مشهد



گسترش صنعت:

با مشارکت آلمان امروز در ماهشهر آغاز می شود؛ بهره برداری از پیشرفته ترین کارخانه لوله گاز خاورمیانه

اداره هواشناسی پیش بینی کرد: کاهش 4 درجه ای هوا در کشور

حرارت شاخص های بورس بالاتر از گرمای تابستان





همشهری:

رکود اقتصادی تشدید می شود؛ صنایع و مراکز تولیدی زیر فشار کمبود برق

در پی تاخیر 4 ماهه اعلام شد؛ مجلس، پیگیر تاخیر دولت در پرداخت اعتبار مترو

بازیگران نقش اول جام جهانی 2010



هدف واقتصاد:

معاون مرکز آمار ایران اعلام کرد: سناریوهای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده

اعلام برنامه های صدور گاز ایران به هند

لغو توزیع ایران چک 200 هزار تومانی