حامد میر در گفتگو با مهر: "بازی کثیف اتمی" اوباما / زرادخانه اسرائیل تهدیدی برای جهان است

"حامد میر" در این مصاحبه همچنین درباره حمایت اخیر "باراک اوباما" از زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی و تعهد آمریکا برای حفاظت از این زرادخانه خطرناک گفت: اوباما در حال انجام یک بازی دوگانه و کثیف بوده و هیچ یک از کشورهای مسلمان نباید در موضوع هسته ای چیزی را از وی قبول کنند.

وی در ادامه افزود: دولت آمریکا نه تنها در مورد فعالیت هسته ای کشورهای مسلمان سیاست دوگانه دارد، بلکه در برابر تمامی قوانین بین المللی و بویژه اقدامات اسرائیل این سیاست دو گانه را اتخاذ کرده است.

خبرنگار شبکه جیو در ادامه با اشاره به خصومت دولتهای مختلف آمریکا با حق مسلم ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای افزود: فکر می کنم سیاست آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران بر اساس تزویر شکل گرفته و با قوانین سازمان ملل ملل کاملا در تضاد است و از همین رو ایران در استفاده از انرژی هسته ای دارای حق است و از آنجا که آمریکا در برابر زرادخانه هسته ای اسرائیل سکوت کرده، واشنگتن هیچ حقی برای مخالفت با برنامه هسته ای تهران ندارد.

میر در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست آمریکا در برخورد با فعالیت هسته ای کشورهای مختلف بر اساس یک استاندارد دوگانه تعریف شده گفت : فعالیت های هسته ای اسرائیل به طور کامل از سوی آمریکا حمایت می شود و همین نکته کافی است که بگوئیم آمریکا هیچ حقی در تلاش برای خلع سلاح کره شمالی نداشته و علاوه بر آن از لحاظ منطقی نیز واشنگتن هیچ مسئولیتی در قبال مخالفت و مانع تراشی در برابر برنامه هسته ای پاکستان نیز ندارد.

حامد میر با اشاره به مانع تراشی های آمریکا در برابر کشورهای مسلمان گفت: بر کسی پوشیده نیست که سیاستهای امریکا بر اساس رو در رو قرار دادن مردم این کشور با کشورهای مسلمان پایه ریزی شده و این برای ایالات متحده خوب نیست.

وی با اشاره به شعار تغییر که از سوی اواما در فعالیت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا سر داده می شد، گفت: زمانی که اوباما در انتخابات پیروز شد اغلب مردم جهان از این انتخاب خوشحال بودند و امیدهای زیادی به رئیس جمهور جدید آمریکا داشتند اما پس از اندک زمانی اوباما تمامی این آرزوها را به ویژه درباره کشورهای مسلمان و آسیایی به باد داد.

این خبرنگار پاکستانی در پاسخ به پرسشی در خصوص تهدیدهای زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی برای خاورمیانه گفت : زرادخانه هسته ای و برنامه های اتمی اسرائیل نه تنها تهدیدی برای خاورمیانه بلکه تهدیدی جدی برای امنیت پاکستان و تمام جهان است.

وی در ادامه گفت: در سال 1998 اسلام آباد از طریق سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی مطلع شد که اسرائیل قصد حمله به تاسیسات هسته ای پاکستان را دارد سپس در نیمه های شب وزیر خارجه وقت پاکستان با ارشد ترین مقام هندی حاضر در اسلام آباد تماس گرفت وبه وی هشدار داد در صورت حمله اسرائیل به تاسیاست هسته ای پاکستان، اسلام آباد نیز مقابله به مثل کرده و در عوض تاسیاست هسته ای دهلی نو را هدف قرار می دهد.

وی در ادامه تاکید کرد : برای ما مشخص است که اسرائیل بازیگردان سیاست های آمریکا در منطقه است زیرا در سال 1998 "بیل کلینتون" رئیس جمهور وقت آمریکا پنج مرتبه از "نواز شریف" نخست وزیر وقت پاکستان خواست تا اسلام آباد فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند، اما وقتی با پاسخ منفی شریف مواجه شد به اسرائیل دستور حمله به تاسیاست پاکستان را صادر کرد و بر همین اساس می گوییم که زرادخانه هسته ای اسرائیل نه تها تهدیدی برای کشورهای مسلمان و پاکستان است بلکه امنیت کل جهان را تهدید می کند و از همین روست که پاکستان تا کنون روابط دیپلماتیکی با تل آویو برقرار نکرده است.



