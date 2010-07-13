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۲۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۵

بازدید معاون فرهنگی وزیر ارشاد از کتابفروشیهای سطح شهر تهران

بازدید معاون فرهنگی وزیر ارشاد از کتابفروشیهای سطح شهر تهران

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در بازدید از کتابفروشیهای راسته خیابان انقلاب تهران از نزدیک با مشکلات ناشران و موزعان کتاب آشنا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به تازگی به این سمت منصوب شده است، روز پنجشنبه هفته گذشته  از تعدادی از کتابفروشی‌های سطح شهر تهران بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات ناشران و موزعان کتاب و صاحبان این کتابفروشی‌ها آشنا شد.

محمد اللهیاری فومنی مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد و احسان‌الله حجتی مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، دری را در این بازدید یکساعته که حوالی ظهر انجام شد، همراهی می‌کردند.
 
معاون فرهنگی وزیر ارشاد در این دیدار از کتابفروشی‌ها و بنگاه‌های انتنشاراتی واقع در راسته خیابان انقلاب تهران مانند مانند موسسه انتشارات اطلاعات، کیهان، اشارت، مولی، خوارزمی، زمان، روزبهان، جهاد دانشگاهی، امیرکبیر، رشد، به‌نشر و جنگل بازدید کرد.
 
در این بازدید ناشران و کتابفروشان با بیان مشکلات مرتبط با صنف خود و ارائه آمارهایی در این باره، خواستار بهبود در روند صدور مجوز نشر شدند.
 
بهمن دری هم روند فروش کتاب را در کتابفروشی‌های نامبرده جویا شد و قول حمایت از آثار فاخر و جلوگیری از کتابسازی را داد.
 
معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین به کتابفروشان راسته خیابان انقلاب وعده داد با تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات موزعان و کتابفروشیان، بحث توزیع کتاب را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری در دستور کار معاونت متبوعش قرار دهد.
 
دری همچنین از تلاش برای حذف مالیات کتابفروشی‌ها خبر داد و گفت: شخصاً موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کنم.
 
معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پایان این بازدید ابراز امیدواری کرد دیدارهایش را با ناشران و کتابفروشان تهران و نقاط مختلف کشور در آینده نیز ادامه دهد.
کد مطلب 1115661

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