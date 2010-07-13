بازدید معاون فرهنگی وزیر ارشاد از کتابفروشیهای سطح شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به تازگی به این سمت منصوب شده است، روز پنجشنبه هفته گذشته از تعدادی از کتابفروشی‌های سطح شهر تهران بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات ناشران و موزعان کتاب و صاحبان این کتابفروشی‌ها آشنا شد.

محمد اللهیاری فومنی مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد و احسان‌الله حجتی مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، دری را در این بازدید یکساعته که حوالی ظهر انجام شد، همراهی می‌کردند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در این دیدار از کتابفروشی‌ها و بنگاه‌های انتنشاراتی واقع در راسته خیابان انقلاب تهران مانند مانند موسسه انتشارات اطلاعات، کیهان، اشارت، مولی، خوارزمی، زمان، روزبهان، جهاد دانشگاهی، امیرکبیر، رشد، به‌نشر و جنگل بازدید کرد.

در این بازدید ناشران و کتابفروشان با بیان مشکلات مرتبط با صنف خود و ارائه آمارهایی در این باره، خواستار بهبود در روند صدور مجوز نشر شدند.

بهمن دری هم روند فروش کتاب را در کتابفروشی‌های نامبرده جویا شد و قول حمایت از آثار فاخر و جلوگیری از کتابسازی را داد.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین به کتابفروشان راسته خیابان انقلاب وعده داد با تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات موزعان و کتابفروشیان، بحث توزیع کتاب را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری در دستور کار معاونت متبوعش قرار دهد.

دری همچنین از تلاش برای حذف مالیات کتابفروشی‌ها خبر داد و گفت: شخصاً موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کنم.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پایان این بازدید ابراز امیدواری کرد دیدارهایش را با ناشران و کتابفروشان تهران و نقاط مختلف کشور در آینده نیز ادامه دهد.