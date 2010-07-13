تخیلی ترین گزارش واشنگتن پست؛ ایران با 1000 چمدان هسته ای!

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی به ادعاهای شخصی به نام "رضا خلیلی" که از او به عنوان جاسوس سابق سازمان سیا در یکی از نهادهای نظامی نام برده شده، می پردازد.

بر اساس این گزارش، "خلیلی" در راستای خواست غربیها به ویژه آمریکا در یک اندیشکده در واشنگتن ادعا می کند: ایران اورانیوم و موشک هایی که قابلیت حمل کلاهک های هسته ای را دارند، گسترش داده است.

وی در ادامه در اظهاراتی که بیشتر به فیلم های تخیلی ساخته شده در غرب شباهت دارد، مدعی می شود که ایران با هزار بمب چمدانی درصدد انجام انفجارهای انتحاری هسته ای در سراسر اروپا و آمریکا بوده است.

واشنگتن پست در ادامه این گزارش به اظهارات مضحک خلیلی می پردازد و می نویسد: نباید تردید داشت که ایرانیان درصدد انجام وحشتناک ترین انفجارهای انتحاری در تاریخ بشریت هستند. ایرانی ها در زمان یکسانی به اسرائیل، پایتخت های کشور های اروپایی و خلیج فارس حمله خواهند کرد و تا زمان انجام رسالتشان، خود را در یک سنگر زیرزمینی مخفی خواهند کرد.

این جاسوس ادعایی سیا در ایران ادامه مدعی می شود: از منابع آگاه خود شنیده ام که ایران به طور موفقیت آمیز به غنی سازی اورانیوم تا حد 90 درصد دست یافته است و حتی پیش از آن از آزمایش 20 درصدی اورانیوم خود خبر داده بودند.

وی همچنین مدعی شد: ایرانی ها موشک هایی دارند که در محافل عمومی هیچ گونه اظهار نظری در این باره نکرده اند.

به نوشته واشنگتن پست، برخی از حضار در این نشست اظهارات خلیلی را با ادعاهای رئیس کنگره ملی عراق مقایسه کردند که به دولت "جرج بوش" رئیس جمهوری سابق آمریکا گفته بود "صدام حسین" دیکتاتور سابق عراق دارای سلاح های کشتار جمعی است.