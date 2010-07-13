بهینه سازی دکلهای موبایل در 15 استان آغاز شد

هوشنگ همتی پیمانکار بهینه سازی آنتنهای همراه اول در گفتگو با خبرنگار مهر تغییرات در ساخت و سازهای شهری را از جمله عواملی عنوان کرد که بهینه سازی آنتنهای موبایل را الزامی می کند و گفت: همراه اول قصد دارد طبق ضوابط و طرح قرارداد از طریق منابع بخش خصوصی نسبت به بهینه سازی شبکه خود اقدام کند.

وی با بیان اینکه مناقصه بهینه سازی شبکه همراه اول در 15 استان اجرا شده و به چندین پیمانکار بخش خصوصی سپرده شده است ادامه داد: در این پروژه پارامترهایی چون کنترل سیستم، قدرت تشعشع و موفقیت نصب سایتهای BTS مدنظر قرار گرفته که با توجه به اطلاعات مهندسی و نقشه های دیجیتالی از تغییرات جغرافیایی محیط، اندازه گیری عملکردی و تست میدانی شبکه انجام می شود.

همتی با تاکید بر اینکه استفاده بهینه از شبکه توسط منابع داخل کشور می تواند یکی از راهبردهای مهم برای توسعه موبایل باشد، گفت: بهینه سازی آنتنهای BTS در سه استان ایلام، کرمانشاه و مازندران در حال انجام است که مجموع BTS های در دست بهینه سازی این سه استان حدود 900 آنتن است.

رئیس هیئت مدیره اسبق شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه در یک دوره یک ساله 600 آنتن همراه اول در این سه استان بهینه سازی شده است افزود: استراتژی همراه اول برای بهینه سازی استان مازندران به طور کامل به اتمام رسیده و تنها بهینه سازی 300 آنتن BTS باقی مانده است که تا پایان شهریورماه بهینه سازی تمامی آنتنهای شبکه همراه اول در این سه استان به اتمام می رسد.