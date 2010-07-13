تغییر ترکیب سبد ارزی براساس معیارها / راهکارهای حل معضل کاهش قیمت یورو

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر درباره تغییر ترکیب سبد ارزی کشور با توجه به کاهش ارزش یورو در بازارهای جهانی گفت: تصمیم گیری ها در مورد سبد ارزی با توجه به معیارهای زمان خود صورت می گیرد، به نحویکه کارشناسان با بررسی وضعیت در زمان مناسب برای تغییر ترکیب آن تصمیم گیری می کنند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در مورد انتقادهایی که به تغییر ترکیب سبد ارزی صورت می گیرد؟ اظهارداشت: ممکن بود که کاهش قیمت یورو با افزایش همراه باشد. ارز همواره دارای ریسک است، تصمیم گیری های انجام شده در مباحث اقتصادی، همواره ریسک خاص خود را به همراه دارد.

وی ادامه داد: قیمت ارزها در بازارهای جهانی ممکن است با کاهش یا افزایش مواجه باشد که متخصصین و مسئولین کشور چاره جویی های لازم را با توجه به شرایط انجام خواهند داد.

خاوری در مورد وضعیت کشورهای منطقه یورو و رفع مشکلات ناشی از کاهش قیمت یورو عنوان کرد: اگر کشورهای منطقه یورو بتوانند یک نوع انضباط مالی را برقرار کرده و مردم این کشورها نیز وضعیت فعلی را تحمل کنند، همچنین دخالتهای مراکز وابسته به قدرت در آنها از بین برود و اقتصاد این کشورها را آزاد بگذارند، می توان پیش بینی کرد که یورو جایگاه خود را مجددا پیدا کند.

وی اضافه کرد: اما بعید به نظر می رسد که با وضعیتی که این کشورها هم اکنون به آن دچار شده اند، بتوانند به این راحتی و سادگی مشکل یورو را حل کنند. این در حالی است که اتحادیه اروپا با وجود اینکه پول واحدی را برای مبادلات خود پذیرفته است، اما در عین حال کشورهای این اتحادیه دارای استقلال مالی و سیاسی هستند.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: بر این اساس برخی از کشورهای این حوزه خارج از بودجه از منابع مالی استفاده کردند و همین امر باعث تاثیر گذاری منفی بر روی یورو شد.

به گفته وی هم اکنون اقتصاد بسیاری از این کشورها دچار مشکلات ناشی از بحران مالی جهانی، نحوه اداره این کشورها، عدم انضباط مالی و غیره شده که همین عامل نیز کاهش ارزش یورو را به همراه داشته است.

خاوری بیان کرد: اگر اتحادیه اروپا نتواند به موقع اقدام مثبتی را برای ایجاد یک انضباط مالی در کلیه کشورهای عضو اتحادیه ایجاد کند، قطعا اثرات منفی بیشتر بر روی یورو به همراه خواهد داشت و ارزش آن به سمت کاهش خواهد رفت.

به گزارش مهر، گرچه هم اکنون بازار ارز اعم از یورو و دلار به یک ثبات نسبی رسیده است، اما این ثبات در پی افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت یورو طی ماههای اخیر بوده است.

در عین حال مسئولان بانک مرکزی پیش بینی کرده بودند که قیمت دلار با افزایش و یورو با کاهش مواجه شود. حمید برهانی معاون ارزی بانک مرکزی در مورد پیش بینی وضعیت آینده دلار و یورو در بازارهای جهانی و داخلی به مهر گفته بود: همچنان یورو تضعیف و روند تقویتی دلار ادامه خواهد یافت.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ارز خود را در بازار بیش از اندازه وارد نخواهد کرد، تاکید کرده است: بازار عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین می کند.

وی گفته است: اگر قیمت ارز افزایش یابد، جلوی آن را نخواهیم گرفت، نمی توانیم منابع را تزریق کنیم که قیمت یورو را بالا نگه داریم، وقتی که نسبتهای جهانی آن در حال کاهش است. طی سالهای گذشته نیز نرخ ارز را مدیریت کردیم و برای پوشش ریسک آن پیش بینی هایی صورت گرفته است.