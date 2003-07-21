بيش از 300 هزار دانشجو در سال تحصيلي 81 -82 ازتسهيلات صندوق رفاه استفاده كرده اند

حميد خوشگفتار، رئيس صندوق رفاه دانشجويي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي" مهر"، ضمن اعلام افزايش 27 درصدي اعتبارات وامهاي اعطايي به دانشجويان درسال تحصيلي 82 - 83 ، گفت: با هزينه اي بالغ بر 141 ميليارد ريال بيش از 300 هزار نفر از دانشجويان تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات وفناوري از تسهيلات اين صندوق در سال تحصيلي 81 -82 استفاده نموده اند .

بنابر اظهار وي بالاترين رقم وام درخواستي، مربوط به وامهاي تحصيلي وخوابگاهي بوده است .

وي همچنين از ادامه روند نقدي سازي يارانه ها در سال آينده تحصيلي خبر داد وافزود: بر اساس برنامه مصوب دولت، قرار است از ابتداي سال تحصيلي جديد، روغن نيز از فهرست كالاهاي اعطايي دولت به دانشگاهها حذف شود ودولت نيز تعهد كرده تا معادل ريالي آن را براساس برابري قدرت خريد هرساله به دانشگاهها پرداخت نمايد .

وي گفت: بااجراي اين مصوبه در سال آينده، تنها گوشت وبرنج در فهرست كمكهاي دولت باقي خواهد ماند .

حميد خوشگفتار در ادامه ازموظف شدن صندوق رفاه دانشجويي به در آمد زايي خبر داد ودر اين زمينه گفت : براساس مصوبه دولت ، صندوق رفاه دانشجويي موظف شده تا بخشي از هزينه هاي خود را از طريق فعاليتهاي اقتصادي جبران كند .

وي افزود: به همين علت كمك دولت به اين صندوق به 60 درصد كل بودجه كاهش يافته ولذا ما ناچاريم 40 درصد بقيه هزينه هاي صندوق را از راههاي درآمد زا به دست آوريم .

وي درباره چگونگي وجزئيات برنامه صندوق جهت در آمد زا كردن اين صندوق توضيحي ارائه نداد .

رئيس صندوق رفاه دانشجويي در زمينه افزايش مسئوليتهاي اين صندوق نيزگفت : صندوق رفاه دانشجويي در ابتدا تنها وظيفه توزيع تسهيلات اعطايي دولت به دانشجويان را بر عهده داشت كه امروزه با گسترش دامنه فعاليتها ، وظايف جديدي نيز براي اين صندوق تعريف شده است كه از آن جمله مي توان به وظيفه توزيع يارانه هاي دانشگاهها ويا در آمد زايي صندوق اشاره نمود .

خوشگفتار در مورد افزايش ميزان وامها اظهار داشت: با اين افزايش، وام كمك تحصيلي دانشجويان براساس تجرد ويا تاهل به رقمي بين يكصد هزار تا يكصدو پنجاه هزار ريال رسيده است .

به گفته اين مقام مسئول در وزارت علوم، تحقيقات وفناوري با اعمال اين افزايش در تسهيلات پرداختي ، ميزان وام ازدواج نيز براي دانشجويان متقاضي به سقف چهار ميليون ريال رسيده است .

لازم به ذكر است تسهيلات صندوق رفاه دانشجويي در 7 بخش وام تحصيلي ، مسكن ، ازدواج ، بيمه درماني ، خوابگاه ، وديعه مسكن ووام ضروري به دانشجويان متقاضي ارائه مي گردد .