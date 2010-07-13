به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از چهار هزار توریست به خاطر تماشای خورشیدگرفتگی کلی سال 2010 در کنار مجسمه های سنگی معروف جزیره ایستر گردهم آمدند تا از نزدیک شاهد این پدیده نجومی باشند.

در صبح پیش از شروع خورشیدگرفتگی باران ملایمی بارید و افق را برای تماشای بهتر خورشیدگرفتگی کاملا پاک کرد.

توریستهای مشتاق توانستند در کنار مجسمه های غول پیکر سنگی این جزیره آتشفشانی اقیانوس آرام این پدیده را از ساعت 19:40 به وقت گرینویچ به مدت 4 دقیقه و 42 ثانیه رصد کنند.

این جزیره که به مساحت 160 کیلومتر مربع در فاصله 3 هزار و 600 کیلومتری از سواحل شیلی و در فاصله چهار هزار کیلومتری از تاهیتی واقع شده است در کمتر از 5 دقیقه در تاریکی کامل فرو رفت.

منطقه سایه این خورشیدگرفتگی بخشهای جنوبی اقیانوس آرام را تا حدود 15 هزار کیلومتری و از جنوب نیوزلند تا جزایر کوک و پلی نزی فرانسه و تا جنوب شیلی و آرژانتین در بر گرفت.

درحقیقت روز یکشنبه روز نیمکره جنوبی زمین در سال 2010 بود. از یک سو فینال جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی و از سوی دیگر خورشید گرفتگی کلی سال 2010 مشتاقان را به سرزمینهای پایین تر از استوا کشاند.