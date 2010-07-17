به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوچرخه سواری پس از 8 ماه اداره شدن توسط سرپرست، همین چند روز پیش رئیس رسمی خود را شناخت. این فدراسیون مانند دیگر فدراسیون‏ها بودجه لازم برای سفر به گوانگژو را با تاخیر چند ماهه دریافت کرد. ورزشکاران دوچرخه سوار همچنان در پیست‎های بتنی سرباز تمرین می‎کنند در حالیکه در گوانگژو باید رقابت‏های خود را در پیست‏های چوبی سرپوشیده برگزار کنند.

هر یک از اینها مشکلاتی را پیش روی دوچرخه سواران قرار داده است اما ناظر کمیته ملی المپیک که بررسی وضعیت دوچرخه سواران را برای بازی‏های آسیایی بر عهده دارد می‏گوید: "هیچ مشکلی به اندازه نبود مربی خارجی در کنار رکابزنان حاد نیست."

دوچرخه سواران کشورمان طی یکی دو سال گذشته و به خصوص پس از بازی‏های المپیک 2008 پکن مربیان خارجی زیادی را کنار خود دیدند اما همکاری این مربیان با شاگردان ایرانی‎شان آنقدر ادامه نداشت که بتوان روی آنها برای شرکت در شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی حساب کرد.

بعد از آنکه "لیندنر" آلمانی یکی دو ماه پیش از بازی‏های المپیک پکن ایران را ترک کرد، مجید ناصری هدایت تیم ملی را برای حضور در این بازی‏ها بر عهده گرفت تا وقتیکه کمک مربی تیم ملی فرانسه به ایران آمد.

"بوهیگاس" مربی فرانسوی بود که به عنوان سرمربی با فدراسیون دوچرخه سواری قرارداد همکاری امضا کرد. "بوهیگاس" در ایران بود تا زمانیکه علی زنگی آبادی به عنوان سرپرست و جایگزین علی انصاری برای مدیریت فدراسیون دوچرخه سواری معرفی شد. زنگی آبادی به محض آغاز به کار با عنوان کردن مشکلات مالی و نداشتن توانایی پرداخت حقوق 10 هزار دلاری، قرار داد سرمربی فرانسوی را فسخ کرد.

بعد از آن بود که مذاکره با مربیان سال‎های گذشته ملی پوشان دوچرخه سواری در دستور کار گذاشته شد. در همین راستا "آلتوک"، مربی آلمانی تیم ایران در بازی های المپیک سیدنی به ایران آمد و رکابزنان کشورمان را در مسابقات 2010 قهرمانی آسیا (امارات) همراهی کرد اما پس از آن به دلیل کهولت سن و بیماری خود و همچنین همسرش به کشورش بازگشت؛ بدون اینکه بابت 2 ماه حضور در ایران حقوقی دریافت کرده باشد.

مذاکره با مربیان هلندی و انگلیسی اقدامی بود که پس از جدایی "آلتوک" و از طرف فدراسیون دوچرخه سواری انجام شد و توافقات اولیه با "پیترز" را به دنبال داشت. این مربی هلندی دوشنبه گذشه و پس از یک ماه تاخیر به ایران آمد اما آغاز به کار خود را منوط به اجرایی شدن برنامه‌های مورد نظرش مبنی بر برپایی مداوم اردوهای اروپایی دانسته است.

اینگونه شد که دوچرخه سواران کشورمان در فاصله 118 روز باقی مانده تا بازی‌های آسیایی همچنان بدون مربی خارجی و تنها زیر نظر مستقیم مربیان داخلی پیگیر تمرینات خود هستند. این شرایط مورد رضایت خاطر کمیته ملی المپیک و ناظر این کمیته نیست.

منوچهر روشن پور ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوچرخه سواری در این مورد به خبرنگار مهر گفت: "مربیان ایرانی به وظیفه خود عمل می‎کنند اما دوچرخه سواران ما برای آمادگی بهتر به مربی با تکنیک خارجی نیاز دارند. نبود چنین مربی مشکل بزرگی به حساب می‎آید".

وی تاکید کرد: "البته دوچرخه سواران به خصوص در بخش سرعت به حضور در مسابقات بین المللی برای کسب تجربه بیشتر هم نیاز دارند. اما این حضور نتیجه بخش نخواهد بود اگر مربی خوب خارجی کنار آنها نباشد".

اعتقاد روشن پور بر این است که با شرایط فعلی و با وجود تفاوت شرایط تمرین احتمال کسب 3 مدال توسط دوچرخه سواران در بازی‏های آسیایی زیاد است اما حضور مربی خارجی می‌تواند این احتمال را تقویت کند. روشن پور اظهارداشت: " قصد انکار توانایی و معلومات مربیان خودی را نداریم. اما طبیعی است که برای برای رقابت با دیگر تیم‎ها با مربی خارجی همکاری داشت."

"مک کین" گزینه جدید فدراسیون دوچرخه سواری است که گفته شده هفته آینده راهی ایران می‌شود تا مذاکراتی را برای بر عهده گرفتن هدایت رکابزنان سرعتی داشته باشد اما اینکه وی درکشورمان ماندگار شود یا نه؛ به نتیجه پس از مذاکرات بستگی دارد.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوچرخه سواری با اعلام این خبر تاکید کرد: "باید هزینه کرد و مربی بهتر به خدمت گرفت تا نتیجه بهتری کسب شود البته در حد مشخص. نه اینکه مثلا برای ورزشکار مبتدی یک مربی حرفه‎ای جذب شود. در کل کمیته ملی المپیک و فدراسیون باید در مورد مربی خارجی و هزینه‎های مربوط به ان به توافق کامل دست یابند تا شانس موفقیت رکابزنان بیشتر شود خصوصا اینکه مشکلات دیگر مربوط به آنها مانند مسئله اسکان به واسطه افتتاح خوابگاه جدید با ظرفیت بالا برطرف شده است".