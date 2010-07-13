وضعیت قدس مشابه یک بمب ساعتی است/ نمی دانم چرا غیر مستقیم مذاکره می کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "احمد قریع" روز گذشته پس از دیدار با "زیپی لیونی" رئیس حزب کادیما با اشاره مفاد توافقنامه اسلو اظهار داشت: اسرائیل در این توافقنامه تعهد کرده است که از اقدامات یکجانبه امتناع ورزد اما هر روز به این اقدامات خود در بیت المقدس ادامه می دهد.

نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطین که از مقامات بلندپایه این تشکیلات محسوب می شود در ادامه با اشاره مذاکرات فعلی میان طرف فلسطینی و اسرائیلی، افزود: واقعا من نمی فهمم چرا پس از سالها مذاکرات مستقیم میان فلسطین و اسرائیل، رو به مذاکرات غیر مستقیم آورده ایم!

در این دیدار لیونی با اشاره به وضعیت مذاکرات سازش قبل از کنفرانس آناپلیس اظهار داشت: اعتماد میان دو طرف در آن زمان وضعیت بهتری داشت و حداقل بر سر راه حل دو دولتی توافق وجود داشت.

خاطر نشان می شود که گروه های مقاومت فلسطینی معتقدند مذاکرات مستقیم و یا غیر مستقیم سازش هیچ نتیجه ای برای ملت فلسطین در برندارد و خواسته های این ملت از اشغالگران باید از طریق ابزارهای دیگری دنبال شود.