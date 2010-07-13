سازمان تربیت بدنی انتصاباتش را علنی کند/ مجمع بسکتبال انتخاباتی نبود!

وی که یکی از دو کاندیدای مجمع روز دوشنبه انتخابات ریاست فدراسیون بسکتبال بود در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه داشتن رضایت نامه سازمانی شرط نهایی برای حضور در این مجمع بود، اظهار داشت: اینکه به عنوان کارمند سازمان تربیت بدنی باید رضایت نامه از شخص علی سعیدلو داشته باشم، موضوعی بود که تا چند دقیقه پیش از شروع مجمع از آن بی خبر بودم.

آقابیک ادامه داد: هنگام ثبت نام اصلا چنین شرطی برای کاندیدا شدن قید نشده بود وگرنه آن را همراه با دیگر مدارکم ارائه می‌کردم. مسئول امور مجامع سازمان تربیت بدنی درست زمانی از من رضایت نامه سازمانی خواست که فقط چند دقیقه تا آغاز مجمع باقی مانده بود و از طرفی رئیس سازمان تربیت بدنی هم اصلا در ایران نبود!

نامزد مجمع انتخابات فدراسیون بسکتبال از این موضوع که محمود مشحون هم کارمند سازمان تربیت بدنی است با این حال در مورد رضایت نامه اصلا صحبتی با اونشد، انتقاد کرد.

وی تصریح کرد: از کنار این مسئله راحت نمی‎گذرم چون مرا بدون دلیل از حق و حقوق قانونی‏ام منع کردند. به همین دلیل از حمید سجادی که ریاست مجمع را بر عهده داشت خواستم که تا پیگیر این مسئله باشد. در اولین فرصت هم وقت ملاقاتی با رئیس سازمان تربیت بدنی می‎گیرم تا رو در رو علت این کار را بپرسم. اگر این اجازه به من داده نشود از مراجع قانونی مانند سازمان بازرسی کل کشور برای گرفتم حقم کمک می‎‏گیرم.

"وقتی اساسنامه فدراسیون‏ها مصوب هیئت وزیران است یک بخش نامه داخلی در سازمان تربیت بدنی نمی‎تواند آن را لغو کند". آقابیک با اشاره به این مطلب گفت: بنابراین اینکه از من برای حضور در جمع انتخابات بسکتبال رضایت نامه سازمانی می‌خواهند، کاری غیرمعقول و غیرمنطقی است. وقتی با من به عنوان یک کارشناس خبره سازمان تربیت بدنی و 29 سال سابقه کار اینگونه برخورد می‎شود، وای به دیگر کارها و رفتارها.

با همه اینها چرا به محض مواجه شدن با چنین شرایطی و حداقل به نشانه اعتراض از کاندیداتوری ریاست فدراسیون بسکتبال کناره گیری نکردید؟

وی پاسخ سوال خبرنگار مهر را اینچنین ارائه کرد: دلیلی برای کناره گیری نداشتم چون یک کاندیدای با برنامه بودم. من با همه اهالی بسکتبال حرف‎هایم را زده بودم. برنامه‏هایم را هم ارائه کرده بودم. کناره گیری و استعفا کار افراد بی برنامه است. در حالیکه من کارم را بلد هستم.

شما کناره گیری نکردید اما از مجموع 44 رای ماخذه حتی یک رای هم به نام شما ثبت نشد!؟

آقابیک در واکنش به این صحبت خبرنگار مهر تاکید کرد: بله؛ من انصراف ندادم اما عملا کنار گذاشته شدم. اصلا این مجمع انتخاباتی نبود. وقتی همه تکه‏های پازل را کنار هم می‎گذاری به این موضوع پی می‏بری و مطمئن می‎شوی که دیروز یک مجمع انتصابی برگزار شد. من یک پیشنهاد به سازمان تربیت بدنی دارم و آن اینکه انتخابات و مسخره بازی آن را کنار گذاشته و به صورت علنی انتصابی کار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون بسکتبال روز دوشنبه برگزار شد. در پایان این مجمع محمود مشحون با 42 رای در سمت خود ابقا شد. 2 رای هم به صورت سفید به صندوق انداخته شد.