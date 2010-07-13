دفتر موسیقی وزارت ارشاد اقدام گروههای خودسر را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال لغو کنسرت حسام الدین سراج در کرمانشاه به دلیل مزاحمت برخی افراد خودسر، سرپرست دفتر موسیقی ارشاد با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر ضمن محکوم کردن مزاحمتهای صورت گرفته در برگزاری این کنسرت چنین آورده است : "نظر به اتفاقات و مزاحمتهایی که توسط جمعی از افراد خودسر در محل برگزاری کنسرت گروه "بیدل" در شهر کرمانشاه ایجاد و در نهایت به عدم برگزاری کنسرت موسیقی گروه مذکور منجر شده است دفتر موسیقی ضمن محکوم کردن این اقدام ‌حمایت خود را از برنامه های موسیقایی دارای مجوز در سراسر کشور اعلام کرده و از نهادهای مسئول انتظار دارد با انجام وظایف قانونی خود‌ مانع از اقدامات غیرقانونی و خودسرانه ‌ای شوند که باعث تضعیف فعالیتهای اصیل فرهنگی شده و ناآگاهانه زمینه را برای رونق بازار آثار غیرمجاز و غیر فرهنگی فراهم می‌نمایند".

کنسرت گروه موسیقی "بیدل" با آواز حسام الدین سراج قرار بود طی سه شب در کرمانشاه برگزار شود اما به دلیل دخالت و ایجاد مزاحمت گروهی از افراد خودسر لغو شد.