مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت همکاری باشگاه سپاهان اصفهان با رضا عنایتی گفت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما قصد داریم یک مهاجم جدید را به خدمت بگیریم که رضا عنایتی هم جزو گزینه‌‎های ماست. البته این مسئله طی روزهای آینده کاملا مشخص خواهد شد.

وی در مورد اردوی این تیم در چادگان هم اظهار داشت: به علت غیبت بازیکنان ملی پوش، کادر فنی تصمیم گرفت این اردو را لغو کند. پیش از آغاز لیگ تمرینات ما تنها در اصفهان برگزار می شود و چند بازی تدارکاتی را هم برگزار خواهیم کرد.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه تمام بازیکنان این تیم در شرایط مطلوبی قرار دارند، تاکید کرد: نویدکیا هم در وضعیت خوبی قرار دارد و در این مدت به خوبی تمرینات تاکتیکی و همچنین برنامه‌های درمانی را انجام داده است تا همانند سال‌های اخیر بتواند به موفقیت سپاهان کمک کند.

بصیرت در پایان در مورد برنامه مسابقات لیگ دهم گفت: همه مسابقات سخت است اما برگزاری نخستین مسابقه و آخرین دیدار لیگ در خانه می تواند به نفع یک تیم باشد که طبق قرعه کشی انجام شده ما باید اولین دیدارمان را با راه آهن در خارج از خانه و آخرین بازی خود را می بایست در کرج مقابل سایپا برگزار کنیم که از این نظر تاحدودی قرعه کشی مسابقات به سودمان نیست.