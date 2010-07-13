مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت همکاری باشگاه سپاهان اصفهان با رضا عنایتی گفت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما قصد داریم یک مهاجم جدید را به خدمت بگیریم که رضا عنایتی هم جزو گزینههای ماست. البته این مسئله طی روزهای آینده کاملا مشخص خواهد شد.
وی در مورد اردوی این تیم در چادگان هم اظهار داشت: به علت غیبت بازیکنان ملی پوش، کادر فنی تصمیم گرفت این اردو را لغو کند. پیش از آغاز لیگ تمرینات ما تنها در اصفهان برگزار می شود و چند بازی تدارکاتی را هم برگزار خواهیم کرد.
سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه تمام بازیکنان این تیم در شرایط مطلوبی قرار دارند، تاکید کرد: نویدکیا هم در وضعیت خوبی قرار دارد و در این مدت به خوبی تمرینات تاکتیکی و همچنین برنامههای درمانی را انجام داده است تا همانند سالهای اخیر بتواند به موفقیت سپاهان کمک کند.
بصیرت در پایان در مورد برنامه مسابقات لیگ دهم گفت: همه مسابقات سخت است اما برگزاری نخستین مسابقه و آخرین دیدار لیگ در خانه می تواند به نفع یک تیم باشد که طبق قرعه کشی انجام شده ما باید اولین دیدارمان را با راه آهن در خارج از خانه و آخرین بازی خود را می بایست در کرج مقابل سایپا برگزار کنیم که از این نظر تاحدودی قرعه کشی مسابقات به سودمان نیست.
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