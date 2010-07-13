بشارت منجی آخرالزمان منحصر به تشیع نیست/ لزوم ترویج درست فرهنگ مهدویت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله سید محمود هاشمی شاهرودی صبح سه شنبه در دیدار اعضای ستاد مهدویت هیئت و کانون خادم الرضا (ع) و برخی مسئولان استان قم اظهار داشت: بحث امام زمان(ع) یک مسئله استراتژیک در اعتقاد ما و همه جهانیان است و سایر ادیان الهی نیز اصل مهدویت را قبول دارند و شاید بسیاری از آنها در اصل اینکه شخص منجی آخرالزمان از ذریه پیامبر است تردیدی نداشته باشند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه منجی آخرالزمان کل زمین را از ظلم و تاریکی نجات می‌دهد مورد تأکید و باور همه ادیان الهی است و حتی در دانشگاه‌های برخی کشورهای خارجی رشته‌های مربوط به آخرالزمان و منجی دایر شده است.



رئیس سابق قوه قضائیه به برخی آسیب‌ها و چالش‌های مهدویت اشاره کرد و یادآور شد: در طول تاریخ برخی پیرایه ها، انحراف ها و شبهاتی در بحث مهدویت ایجاد شده که متاسفانه این آسیب ها در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر شده است.



آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: این پیرایه ها باید اصلاح شود و اصل مهدویت که همان تداوم امامت است به شکل صحیح آن ترویج شود.



لزوم برخورد با سوء استفاده کنندگان باورهای دینی مردم



استاد حوزه علمیه قم در ادامه سخنانش برگزاری دهه مهدویت از سوی هیئت و کانون خادم الرضا(ع) را اقدامی ارزنده و مبارک توصیف کرد و اظهار داشت: احیا و زنده نگه داشتن فرهنگ مهدویت و تهذیب آن از انحرافات و آسیب ها بسیار حائز اهمیت است.



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: با فعالیت های خوبی که از سوی مراجع عظام تقلید، صداوسیما و برخی نهادهای تبلیغاتی و... انجام شده است جلوی فعالیت بسیاری از سوء استفاده کنندگان عرصه مهدویت گرفته شد ولی هنوز هم افرادی وجود دارند که از باورهای مردم سوء استفاده می کنند که باید با این گونه افراد برخورد قانونی شود.



آیت الله هاشمی شاهرودی مهدویت را امامت و امتداد نبوت دانست و یادآورد شد: روز موعود در واقع آخرالزمان نیست بلکه ممکن دوران بعد از ظهور منجی بسیار بیشتر از زمان کنونی تاریخ باشد.



مهدویت رکن رکین اعتقادات دینی ماست



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اصل مهدویت یکی از ارکان اعتقادات همه مذاهب اسلامی است و این فرهنگ باید از پیرایه ها تهذیب و برای مردم جهان به ویژه جوانان مطرح شود.



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری خطاب به دست اندرکاران ستاد مهدویت هیئت و کانون خادم الرضا(ع) گفت: سعی کنید فعالیت های شما در دهه مهدویت به پیرایه ها کشیده نشود، البته شما از وجود مبارک مراجع تقلید و علما در همایش های مهدوی استفاده می کنید که این یکی از ویژگی‌های فعالیت شماست و امیدوارم فعالیت های شما زمینه ساز ظهور حضرت حجت(عج) شود.



وی تصریح کرد: شما باید فرهنگ درست و اصیل و ناب مهدویت را به درستی تبیین کنید و روایات زیادی در زمینه مهدویت وجود دارد که باید این روایات پررنگ تر شوند.



ضرورت گسترش فعالیت⁯های مهدوی



آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر لزوم بهره مندی از پژوهش ها و تحقیقات علمی پیرامون مهدویت اظهار داشت: مهدویت فرهنگ بسیار عمیق و مستحکم و رکن رکین اصول دینی و اعتقادات ماست و گرایش به سمت برخی پیرایه ها، سطح آن را پائین می آورد.



وی ادامه داد: همان طوری که بشارت به نبوت پیغمبر در ادیان الهی وجود داشته، مهدویت هم مثل این مسئله مهم است و باید فرهنگ آن حفظ شود.



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری موضوع و فعالیت ستاد مهدویت هیئت و کانون خادم الرضا(ع) را مهم و ضروری برشمرد و تصریح کرد: هر چه این گونه فعالیت ها بیشتر شود به نفع فرهنگ مهدویت خواهد بود.وی از اعضای شورای مرکزی هیئت و کانون خادم الرضا(ع) به عنوان جوانان مومن و مورد اعتماد یاد کرد و گفت: هیئت و کانون خادم الرضا(ع) تاکنون برنامه های مختلفی را با موفقیت برگزار کرده و امیدوارم در دهه مهدویت نیز شاهد فعالیت های گسترده ای از سوی این هیئت و کانون باشیم.