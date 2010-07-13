یمن به انتفاضه کشتی ها برای رفع محاصره غزه پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در یمن فعالیت هایی برای اعزام کاروانی متشکل از 4 کشتی برای رفع محاصره نوارغزه آغاز شده است. این فعالیت ها از هفته گذشته طی نشستی در صنعاء که "رشاد العلیمی" معاون نخست وزیر یمن در امور دفاعی و امنیتی در آن حضور داشت آغاز شده است.

گفتنی است طرح اعزام کشتی های یمنی به نوارغزه توسط "شیخ عبدالمجید الزندانی" و در جریان یک جشنواره مردمی در صنعاء در راستای اعلام همبستگی با کشتی حامل کمک های انسانی موسوم به "کاروان آزادی" ارائه شد.

وی در ادامه گفت که با کمک "شیخ صادق الاحمر" رئیس هیئت مردمی یمن برای کمک به ملت فلسطین طرح فوق را به "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن ارائه کرده است.

"محمد الحزمی" نماینده پارلمان یمن نیز در این رابطه اظهار داشت: مبالغه نیست اگر بگویم ده ها هزار یمنی حتی زنان آمادگی خود را برای همراهی با کشتی اعزامی به نوارغزه اعلام کرده اند.

وی درباره احتمال حمله رژیم صهیونیستی به کشتی یمنی گفت: حمله اسرائیل به کاروان آزادی پافشاری ما را برای مشارکت در رفع محاصره نوارغزه و مقابله با زور و خشونت اسرائیل دوچندان کرده است چرا که امکان ندارد ما اهداف خود را بدون صبر، ایثار و فداکاری محقق کنیم.