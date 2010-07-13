به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب نخستین دوره مسابقات المپیک ورزش دانش آموزی و در رشته تنیس روی میز که در مقطع راهنمایی پسران به میزبانی استان گلستان پیگیری شد، تیم خوزستان عنوان نخست رده تیمی را به خود اختصاص داد. تهران دوم شد و تیمهای کردستان و گیلان هم عنوان مشترک سومی را به خود اختصاص دادند.
در بخش انفرادی رقابتهای تنیس روی میز متین لطف الله نسبی و سروش امیری نیا اول و دوم شدند. رده سوم هم در اختیار مهدی نجفی و پارسا خبتی قرار گرفت. ضمن اینکه پارسا خبتی و عماد سهرابی عنوان نخست رقابتهای دوبل را از آن خود کردند. تیم دول حامد باشت باوی و متین لطف الله نسبی دوم شد. عنوان مشترک سومی این بخش هم از آن ترکیب متین لطف الله نسبی - مهدی نجفی و کسریی ارج و فریید جواهری شد.
شناگران فارس صدرنشین هشتند
مسابقات المپیک ورزش دانش آموزی در رشته شنا پسران با صدرنشینی تیم فارس پیگیری میشود. در پایان روز نخست این رقابتها تیم فارس با 124 امتیاز اول است. تهران و شهرستانهای تهران هم با 117 و 106 امتیاز دوم و سوم هستند. مسابقات شنا پسران رقابتهای المپیک ورزش دانش آموزی با حضور نمایندگان 18 استان پیگیری میشود.
رقابتهای کاراته آغاز شد
مسابقات کاراته نخستین دوره بازیهای المپیک ورزش دانش آموزی با حضور ورزشکاران 25 استان در قزوین آغاز شد. این رقابتها در مقطع راهنمایی با حضور 368 ورزشکار، مربی و سرپرست در قالب 23 تیم برگزار میشود. در مقطع متوسطه هم 338 ورزشکار، مربی و سرپرست در قالب 23 تیم شرکت دارند.
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