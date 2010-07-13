به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب نخستین دوره مسابقات المپیک ورزش دانش آموزی و در رشته تنیس روی میز که در مقطع راهنمایی پسران به میزبانی استان گلستان پیگیری شد، تیم خوزستان عنوان نخست رده تیمی را به خود اختصاص داد. تهران دوم شد و تیم‎‏های کردستان و گیلان هم عنوان مشترک سومی را به خود اختصاص دادند.

در بخش انفرادی رقابت‎های تنیس روی میز متین لطف الله نسبی و سروش امیری نیا اول و دوم شدند. رده سوم هم در اختیار مهدی نجفی و پارسا خبتی قرار گرفت. ضمن اینکه پارسا خبتی و عماد سهرابی عنوان نخست رقابت‎های دوبل را از آن خود کردند. تیم دول حامد باشت باوی و متین لطف الله نسبی دوم شد. عنوان مشترک سومی این بخش هم از آن ترکیب متین لطف الله نسبی - مهدی نجفی و کسریی ارج و فریید جواهری شد.

شناگران فارس صدرنشین هشتند

مسابقات المپیک ورزش دانش آموزی در رشته شنا پسران با صدرنشینی تیم فارس پیگیری می‌شود. در پایان روز نخست این رقابت‎ها تیم فارس با 124 امتیاز اول است. تهران و شهرستان‌های تهران هم با 117 و 106 امتیاز دوم و سوم هستند. مسابقات شنا پسران رقابت‌های المپیک ورزش دانش آموزی با حضور نمایندگان 18 استان پیگیری می‏شود.

رقابت‎های کاراته آغاز شد

مسابقات کاراته نخستین دوره بازی‎های المپیک ورزش دانش آموزی با حضور ورزشکاران 25 استان در قزوین آغاز شد. این رقابت‏ها در مقطع راهنمایی با حضور 368 ورزشکار، مربی و سرپرست در قالب 23 تیم برگزار می‎شود. در مقطع متوسطه هم 338 ورزشکار، مربی و سرپرست در قالب 23 تیم شرکت دارند.