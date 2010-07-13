" دختر جنگل" منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت فیلم سینمایی"دختر جنگل" که قرار بود نیمه دوم تیر فیلمبرداری آن آغاز شود منتفی شد. حجت‌الله سیفی کارگردان وتهیه کننده فیلم قصد داشت "دختر جنگل" را با حضورجهانگیر الماسی، علی دهکردی، شبنم قلی خانی، مهرداد فلاحتگر وعباس شجاع کلید بزند.

فیلمبرداری این فیلم سینمایی به دلیل مشکلات مالی و از دست رفتن فصل مناسب انجام نمی‌شود. داستان "دختر جنگل" در دهه 1330 اتفاق می‌افتد وروایت زندگی پدر ودختری است که به دلیل عقاید خرافاتی ورنگ روشن چشم دختراز روستایشان تبعید می شوند و به جنگل پناه می برند. درادامه پدر دچار جذام می شود و ...

سیفی فیلم‌هایی چون "به خاطر خواهرم"، "محکومین بهشت"، "عروس کاغذی" و" سهم من از زندگی" را در کارنامه دارد.

