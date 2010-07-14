خدمت به معلولان جنگ راهی برای حمایت از دفاع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، خدمات تأمین اجتماعی به مردم به ویژه به بازماندگان و معلولان جنگ بخش مهمی از سیاستهای زیربنایی اجتماعی دولت چین را تشکیل می دهد.

در جمهوری خلق چین خدمت به خانواده های جانباختگان میهن و معلولان جنگ ضامن ثبات اجتماعی است و آن را عملی ترین راه برای حمایت از تلاشهای ارتش برای یک دفاع ملی می دانند. دولت چین نسبت به خانواده های جانباختگان میهن و معلولان جنگ در دوره های مختلف اهمیت ویژه ای قائل است زیرا به عقیده آنان خدمت به این افراد و خانواده هایشان ثبات اجتماعی را تضمین نموده و عملی ترین راه برای حمایت از تلاشهای ارتش را برای یک دفاع ملی ایجاد می کند.

ارائه خدمات ویژه علاوه بر خدمات رفاه عمومی، شامل حال خانواده جانباختگان انقلاب، خانواده نیروهای نظامی فوت شده در حین انجام کار، نظامیان معلول، نیروهای آماده باش و معاف از خدمت و نیروهای در حال خدمت است.

خدمت اجباری در ارتش چین با آنچه در سایر کشورها به شکل پرداخت مزد صورت می گیرد متفاوت است. از یکطرف هر یک از آحاد مردم چین باید از حدود و مرزهای مملکت دفاع کنند و در مقابل، مسئولیت بسیج نیروها و نیز یافتن مشاغلی برای افسران وظیفه و سایر نیروهایی که خدمت آنان به اتمام رسیده بر عهده حکومت است.

همچنین دولت تضمین شغلی را برای کلیه نیروهای نظامی که نشان ردیف دوم شایستگی و لیاقت را احراز کرده اند به عنوان پاداشی به پاس خدمت وفادارانه آنها به کشور، تدارک دیده است و نیروهای نظامی روستایی با تشویق دولت مهارتهایی را هم در ارتش و هم در مناطق روستایی خود فرامی گیرند تا در ادامه زندگی شغل مناسبی را داشته باشند.

دولت جمهوری خلق چین با تمام توان و امکانات خود از جانباختگان میهن قدردانی می کند به گونه ای که بناهای بجا مانده از دوران جنگ به جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره رشادتها و جانفشانیهای سربازان حفظ و نگهداری می شود.

مؤسسات رفاه اجتماعی چین اعم از تولیدی و تجاری سعی دارند با مشارکت انجمنها، دولت و مردم، رفاه اجتماعی معلولان را فراهم نماید. دولت چین یک خط مشی حمایتی و پشتیبانی در این خصوص دارد؛ به این شرح که مؤسساتی که بیش از 35 درصد نیروی کار آنان را کارکنان معلول تشکیل دهد مشمول مالیات بر درآمد نخواهند شد.

همچنین اگر نیروی کار معلول این مؤسسات از 50 درصد کارکنان آنان تجاوز کند از پرداخت مالیات بر تولید و مالیات ارزش افزوده معاف می شوند. بانکهای به خصوصی اینگونه مؤسسات را به طور فعال تحت پوشش حمایتهای اعتباری خود قرار می دهند و طرحهای تکنولوژیک این مؤسسات که جنبه نوآوری داشته باشد نیز مورد حمایت دولت و ایالات محلی ذیربط قرار خواهند گرفت.

این قوانین بخش کوچکی از قوانین مربوط به جانباختگان و معلولان جنگ در کشور چین است که نمونه این قوانین و یا کاملتر و بهتر از آن را می توان در قوانین جمهوری اسلامی ایران یافت اما این سؤال همچنان باقی است که چرا این قوانین در روح و عمل جامعه ایران با وجود پشتوانه های مادی و معنوی کمتر حاکم است در حالی که بخش کوچکی از همین قوانینی که در ایران به تصویب رسیده در جوامع دیگر کاملا اجرا می شود.