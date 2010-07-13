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۲۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

مرکز سنجش پزشکی اعلام کرد:

آغاز ثبت نام آزمون های گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی از 9 مرداد

آغاز ثبت نام آزمون های گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی از 9 مرداد

ثبت نام بیست و نهمین دوره آزمون گواهینامه و پنجاه و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی از 9 مردادماه آغاز می شود و تا 26 مرداد ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان واجد شرایط شرکت در این دوره از آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی مجاز هستند در روزهای اعلام شده با مراجعه به دانشگاه محل آموزش، با رعایت مندرجات دستورالعمل آزمون های مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

بیست و نهمین آزمون گواهینامه و پنجاه و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی با برگزاری آزمون کتبی 25 شهریورماه آغاز می شود.

آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی هر سال شهریورماه برگزار می شود آزمون گواهینامه غیررقابتی است و به منظور ارزیابی پایان دوره تخصصی محسوب می شود.
 
آزمون دانشنامه تخصصی در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می شود و حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی 70 درصد کل نمره آزمون کتبی و 70 درصد کل نمره آزمون شفاهی است.
 
شرط شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی، کسب حداقل 70 درصد نمره آزمون کتبی خواهد بود و افراد پذیرفته شده امکان حضور در هیئت علمی را پیدا می کنند.
کد مطلب 1115857

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