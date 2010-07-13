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۲۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

سرهنگ غلامی به مهر خبر داد:

آغاز واگذاری پلاک ویژه معلولان همزمان با روز جهانی معلولان

آغاز واگذاری پلاک ویژه معلولان همزمان با روز جهانی معلولان

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با اعلام اینکه واگذاری پلاک ویژه معلولان در روز جهانی معلولان آغاز می‌شود گفت: این پلاک تنها به معلولان بالای 70 درصد واگذار می شود.

سرهنگ محمدرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به دنبال واگذاری پلاک ویژه جانبازان، انجمن معلولان کشور درخواست داده بود پلیس راهنمایی و رانندگی پلاک ویژه ای برای معلولان جهت تردد در سطح شهر تهران صادر کند.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی درخواست صدور این پلاک را از طریق وزارت بهداشت و درمان به نیروی انتظامی ارسال کرد که با موافقت فرماندهی انتظامی ساز و کار ایجاد این پلاک تهیه و تدوین شد.

سرهنگ غلامی گفت: در حال حاضر پلیس راهنمایی و رانندگی به دنبال جمع‌آوری اطلاعات مربوط به معلولان است زیرا این پلاک تنها به معلولان بالای 70 درصد واگذار خواهد شد.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی کشور  با بیان اینکه بیش از سه هزار معلول در کشور وجود دارد، افزود: پس از تشکیل بانک اطلاعاتی معلولان پلاک ویژه معلولان در روز جهانی معلولان واگذار می‌شود.

کد مطلب 1115858

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