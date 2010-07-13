خرید بیش از 800 عنوان کتاب قدیمی و نایاب از سوی کتابخانه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر زارع بیدکی مدیر فراهم‌آوری مجلس شورای اسلامی گفت: از میان کتابهای خریداری شده تعداد 450 عنوان کتاب قدیمی، چاپ سنگی و سربی به ارزش یکصد میلیون ریال یافت می‌شود.

وی ادامه داد: از نمونه کتابه‌ای خریداری شده چاپ سنگی و سربی می‌توان به مواردی همچون "نادرالمعراج" اثر بنی صاحب تاج، "جواهر غیبی" اثر سید مظفر علیشاه، "تحقیق الاوزان" اثر اشرف صدیقی، "نزهة‌الناظرین فی تفسیر آیات فی کتاب رب‌العالمین و مخازن‌التعلیم" اثر محمد‌صادق علیخان اشاره کرد.

زارع بیدکی افزود: تمدن ایرانیان خاوری، مقدمه‌ای بر تاریخ تحولات زبان ترکی‌ـ آذری، آینده نامعلوم تمدن، مجموعه تمبرهای پست ایران، شرایط اجتماعی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان، حراج اشیای عتیقه ایران، نگاهی به تاریخچه و عقاید صابئین، در پشت پرده‌های مخملی و قیام و نهضت علویان زاگرس از دیگر کتابهای خریداری شده است.

وی درباره برنامه‌های آینده واحد فراهم آوری کتابخانه مجلس گفت: از برنامه‌های دیگر این بخش در روزهای آینده می‌توان به انتخاب کتاب‌ از انبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خرید کتابهای عربی از چند ناشر در شهر قم و خرید کتابخانه شخصی یکی از استادان دانشگاه که شامل 400 عنوان کتاب چاپ سنگی و سربی قدیمی است اشاره کرد.



