جزئیات گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هئیت گزینش استانها بررسی صلاحیتهای فردی و تخصصی پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی را آغاز کرده افزود: اولین مرحله از گزینش، بررسی فرم مشخصات پذیرفته شدگان است که در هنگام ثبت نام پر کرده اند و شرعا به ما اجازه داده اند درباره وضعیت آنها تحقیق کنیم.

آزمون مرحله اول استخدامی وزارت آموزش و پرورش هفتم خرداد با شرکت حدود 650 هزار داوطلب برگزار و نتایج آن جمعه بیستم تیرماه اعلام شد. در این مرحله 150هزار نفر پذیرفته شدند که در نهایت 40 هزار نفر استخدام می شوند.

حشمتیان با اعلام اینکه گزینش از طریق مصاحبه حضوری، تحقیق محلی و اشکال دیگر انجام می شود افزود: رعایت شان و کرامت داوطلبان در گزینش یک اصل است و تا زمان کسب حصول اطمینان از صلاحیت فرد این تحقیقات دنبال می شود.

دبیر هئیت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش درباره مراحلی که یک فرد برای گزینش باید طی کند گفت: بررسی اولیه در هسته گزینش استان انجام می شود که داوطلب در صورت رد شدن در این مرحله، اعتراض کتبی خود را اعلام می کند و بار دیگر نیز پرونده وی در استان بررسی می شود.

حشمتیان ملاک گزینش آموزش و پرورش را حال فعلی افراد دانست و افزود: مدت زمان بررسی صلاحیت افراد طبق ماده 16 قانون گزینش سه ماه تعریف شده است اما به دلیل تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آموزش و پرورش تا قبل از شروع سال تحصیلی این مدت زمان کوتاهتر می شود.

روز گذشته نیز دستورالعمل و نحوه برگزاری مرحله دوم آزمون استخدامی که مربوط به مصاحبه تخصصی و آزمون عملی در رشته تربیت بدنی است ابلاغ شد که طبق آن همراه با انتشار اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول فرم مشخصات گزینش دراختیار آنان قرار گرفته تا پس از تکمیل، همراه دو قطعه عکس و تصویر صفحات شناسنامه از طریق مراجعه حضوری به هسته گزینش آموزش و پرورش محل سکونت در ساعات اداری و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و ارسال به وسیله پست پیشتاز تحویل هسته گزینش محل اقامت کنند.

دبیر هئیت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در صورتی که داوطلب بازهم در گزینش استان پذیرفته نشد و به رای ثانویه نیز اعتراض داشت پرونده وی در هئیت مرکزی گزینش در وزارت آموزش و پرورش نیز بررسی می شود و در صورت رای منفی می تواند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری و هئیت عالی گزینش ریاست جمهوری اعلام کند.

حشمتیان تاکید کرد: اگر داوطلبی در مراحل اولیه گزینش پذیرفته نشد دلیلی بر داشتن مشکل فردی نیست بلکه نرسیدن به حد نصاب است که حق دارند شکایت خود را تا مراحل بالا دنبال کنند.