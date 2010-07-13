برنامه های حمایتی از معتادان نیازمند مالی متوقف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، دکتر محمدباقر صابری زفرقندی افزود: امسال درصد قابل توجهی از ردیف اعتبارات مبارزه با مواد مخدر وزارت بهداشت کم شده که برنامههای فعلی و آینده این وزارتخانه در این حوزه را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی گفت: در بودجه امسال اعتبارات درمان در حوزه وزارت بهداشت از ردیف اعتبارات مبارزه با موادمخدر نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این امر برنامه های فعلی و آینده مبارزه با مواد مخدر را دچار اختلال خواهد کرد.
زفرقندی افزود: سال گذشته نیز هیچ افزایش اعتباری در این زمینه نداشتیم ولی با وضعیت فعلی این خطر وجود دارد که برنامههای فعلی مختل شده و اگر تورم را هم در نظر بگیریم برای نگهداشت وضع موجود نیاز به اعتبارات بیشتری در این زمینه داریم.
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