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۲۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

سیدمهدی مصطفوی:

جشنواره بین المللی تجسمی آئینه تمام نمای هنر ناب ایرانی است

جشنواره بین المللی تجسمی آئینه تمام نمای هنر ناب ایرانی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهوری و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: هفدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی، آئینه تمام نمایی از هنر ناب ایرانی و اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مهدی مصطفوی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: در این جشنواره می توانیم تعامل و تبادل ارزنده ای با هنرمندان دیگر کشورها داشته باشیم.

وی اظهار داشت: این جشنواره در درجه اول موجب فراهم شدن زمینه رشد، هنرمندان ایرانی را فراهم می کند، زیرا اگر قرار است در عرصه هنر به رشد و تعالی برسیم باید به جوانان تکیه کنیم.
 
وی با اشاره به برگزاری مطلوب این جشنواره در چندسال گذشته در گلستان خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد گلستان در دوره پیشین نشان داد که از قدرت بالایی برای برگزاری این جشنواره برخوردار است و بر این اساس دبیرخانه این جشنواره به گلستان سپرده شد.
 
به گفته مصطفوی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی نقش جدی داشت و در این جشنواره نیز نقش اساسی دارد.
 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان داشت: جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان با بین المللی شدن اهمیت و آوازه دوچندانی یافته است.
 
فرصتی برای تعاملات فرهنگی بین المللی
 
وی اظهار داشت: با بین المللی شدن این جشنواره فرصت برای تعاملات فرهنگی بین المللی فراهم شده است.
 
مصطفوی افزود: این جشنواره از منظر بین المللی بودن قابل قیاس با دوره های قبلی آن نیست.
 
300 هنرمند داخلی و خارجی از 16 کشور جهان در هفدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان در گرگان شرکت دارند.
کد مطلب 1115934

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