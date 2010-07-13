جشنواره بین المللی تجسمی آئینه تمام نمای هنر ناب ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مهدی مصطفوی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: در این جشنواره می توانیم تعامل و تبادل ارزنده ای با هنرمندان دیگر کشورها داشته باشیم.

وی اظهار داشت: این جشنواره در درجه اول موجب فراهم شدن زمینه رشد، هنرمندان ایرانی را فراهم می کند، زیرا اگر قرار است در عرصه هنر به رشد و تعالی برسیم باید به جوانان تکیه کنیم.



وی با اشاره به برگزاری مطلوب این جشنواره در چندسال گذشته در گلستان خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد گلستان در دوره پیشین نشان داد که از قدرت بالایی برای برگزاری این جشنواره برخوردار است و بر این اساس دبیرخانه این جشنواره به گلستان سپرده شد.

به گفته مصطفوی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی نقش جدی داشت و در این جشنواره نیز نقش اساسی دارد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان داشت: جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان با بین المللی شدن اهمیت و آوازه دوچندانی یافته است.

فرصتی برای تعاملات فرهنگی بین المللی

وی اظهار داشت: با بین المللی شدن این جشنواره فرصت برای تعاملات فرهنگی بین المللی فراهم شده است.

مصطفوی افزود: این جشنواره از منظر بین المللی بودن قابل قیاس با دوره های قبلی آن نیست.

300 هنرمند داخلی و خارجی از 16 کشور جهان در هفدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان در گرگان شرکت دارند.