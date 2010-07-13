برنامه تورنمنت لوبانوفسکی اعلام شد/ اوکراین نخستین حریف ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان که با دعوت رسمی مسئولان فدراسیون فوتبال اوکراین به تورنمنتی چهارجانبه لوبانوفسکی دعوت شده است، روز نوزدهم مردادماه برابر تیم امید اوکراین به میدان خواهد رفت.

برنامه این رقابت‌های که در آن به غیر از تیم زیر 19 سال ایران، تیم‌های امید اوکراین قهرمان اروپا، امید روسیه و امید ترکیه حضور دارند، به شرح زیر است:

سه شنبه 19/05/89

* اوکراین - ایران، ورزشگاه بورکس، ساعت 18:30 به وقت ایران

* روسیه - ترکیه، ورزشگاه بانیکوف، ساعت 18:30 به وقت ایران

چهارشنبه 20/05/89

* دیدار رده بندی، ورزشگاه بورکس، ساعت 16:30 به وقت ایران

* دیدار نهایی، ورزشگاه دینامو، ساعت 18:30 به وقت ایران

همچنین تیم فوتبال زیر 19 سال ایران که هم اکنون در اردوی آماده سازی آلمان به سر می‌برد، به احتمال زیاد طی روزهای نهم تا هجدهم مردادماه به اسلوواکی می‌رود و دو دیدار تدارکاتی با قهرمان باشگاه‌های اسلوواکی در رده زیر 21 سال و تیم فوتبال زیر 19 سال این کشور انجام خواهد داد و از آنجا برای حضور در تورنمنت لوبانوفسکی راهی اوکراین می‌شود.

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه سال 1389 در دو ورزشگاه "زیبو اسپورت" و "لینزی استادیوم" شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می شود، آماده می کند. این تیم در گروه D با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه شده است.