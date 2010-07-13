اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه واگذاری آموزش رشتههای صنایع دستی به بخش خصوصی در استان همدان از چند سال پیش انجام شده است، اظهار داشت: هر سال برای واگذاری آموزشها به بخش خصوصی در سطح استان مناقصهای برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری امکان آموزش برای تعداد قابل توجهی هنرجو و صنعتگر همدانی فراهم میشود، افزود: امسال دو هزار هنرجو و هنرآموز همدانی آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی میبینند.
وی با بیان اینکه آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی همدان امسال در 18 رشته بومی و اولویتدار دنبال میشود، خاطرنشان کرد: معاونت صنایع دستی استان همدان سال جاری در راستای کیفی سازی آموزشهای خود گام برمیدارد.
بیات با تأکید بر اینکه سازمان میراث فرهنگی همدان نظارت عالی بر آموزشهای سال جاری را برعهده میگیرد، بیان کرد: انتخاب رشتههای سال جاری بر اساس نیازسنجیهایی است که از طریق فرمانداران شهرستانها، بخشداران و دهداران در اقصی نقاط استان انجام شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان اظهار داشت: هنرجویان در سال 89 آموزش خود را در رشتههای سفال، سرامیک، گره چینی، منبت، معرق چوب، معرق منبت، تراش سنگهای قیمتی، قلمزنی روی مس، تراش شیشه، سراجی سنتی، رودوزیهای سنتی، گیوه، جاجیم، گلیم و مرواربافی پشت سر میگذارند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان خاطرنشان کرد: آموزش صنایع دستی امسال در 9 شهرستان همدان، ملایر، تویسرکان، نهاوند، کبودرآهنگ، رزن، بهار، اسدآباد و فامنین پیگیری میشود.
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