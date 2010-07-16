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۲۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

همایش روز جهانی فلسفه(4)

نقش فلسفه در ارتقای اخلاق شهروندان باید در همایش فلسفه مورد توجه باشد

نقش فلسفه در ارتقای اخلاق شهروندان باید در همایش فلسفه مورد توجه باشد

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به اینکه باید به دنبال آن بخش‌هایی از تفکر فلسفی برویم که اثری در ارتقای تفکر عمومی دارند اظهار داشت: مباحثی مانند نقش فلسفه در گفتگوی فرهنگی و صلح و نقش فلسفه در ارتقای شخصیت اخلاقی شهروندان باید در همایش روز جهانی فلسفه مورد توجه قرار گیرند.

دکتر حسین شیخ رضایی در باره برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و اینکه این همایش چه نقشی در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان می‌تواند داشته باشد گفت: من چندان موافق این ایده نیستم که ما روز جهانى فلسفه برگزار کنیم تا فلسفۀ ایران را به جهان معرفى کنیم. چنین تعبیراتى بیشتر مناسب سازمان‌هایى مانند گردشگرى و جذب سرمایه‌گذار خارجى است. روز جهانى فلسفه فرصتى است براى آشنایى متفکران ما با برخى از متفکران و میهمانان خارجى که در رشته‌هاى مختلف فلسفه تحقیقاتى کرده‌اند و فرصتى است براى آن‌ها تا از وضعیت و چگونگى حیات فلسفى در ایران آگاه شوند.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: اصولاً یکی از درس‌های این روز برای ما باید آن باشد که کمتر بگوییم و بیشتر بشنویم تا شاید راه‌حلی برای مشکلات و مسائل مربوط به تفکر و آموزش فلسفه بیابیم. اما به نظر بنده از همه مهم‌تر روز جهانی فلسفه فرصتى است تا برخى از مباحث فلسفى که بیش از حد تاملى و انتزاعى هستند براى قشرها و مخاطبان عام‌تر طرح شده و در واقع حرکتى در جهت عمومى کردن فلسفه صورت گیرد.

این محقق و پژوهشگردرباره عنوان نظر و عمل هم که موضوع این روزاست هم گفت: به نظر من می‌رسد عنوان مناسبى است چرا که از یک‌سو چنان عام است که ما را از شنیدن بسیارى بحث‌ها محروم نمی‌کند و از سوی دیگر انگشت بر نکته‌ای مهم یعنى محل اتصال فلسفه و حیات روزمره می‌گذارد. نقطه‌اى که هر فیلسوفى باید به آن بیندیشد و دقیقاً یکى از اهداف برگزارى روز جهانى فلسفه تاکید بر نقش و کارکرد فلسفه در بهبود مناسبات و کنش‌های روزمره است.

این نویسنده و مترجم یادآور شد:همین نکته باعث می‌شود تا ما به‌عنوان برگزارکنندگان این روز بیش از آنکه به دنبال طرح مباحث فنی و غامض فلسفه در این روز باشیم، به دنبال آن بخش‌هایی از تفکر فلسفی برویم که اثری در ارتقای تفکر عمومی دارند؛ مباحثی مانند نقش فلسفه در گفتگوی فرهنگی و صلح، نقش فلسفه در ارتقاء تفکر انتقادی و نقش فلسفه در ارتقای شخصیت اخلاقی شهروندان.

کد مطلب 1115962

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