نقش فلسفه در ارتقای اخلاق شهروندان باید در همایش فلسفه مورد توجه باشد

دکتر حسین شیخ رضایی در باره برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و اینکه این همایش چه نقشی در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان می‌تواند داشته باشد گفت: من چندان موافق این ایده نیستم که ما روز جهانى فلسفه برگزار کنیم تا فلسفۀ ایران را به جهان معرفى کنیم. چنین تعبیراتى بیشتر مناسب سازمان‌هایى مانند گردشگرى و جذب سرمایه‌گذار خارجى است. روز جهانى فلسفه فرصتى است براى آشنایى متفکران ما با برخى از متفکران و میهمانان خارجى که در رشته‌هاى مختلف فلسفه تحقیقاتى کرده‌اند و فرصتى است براى آن‌ها تا از وضعیت و چگونگى حیات فلسفى در ایران آگاه شوند.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: اصولاً یکی از درس‌های این روز برای ما باید آن باشد که کمتر بگوییم و بیشتر بشنویم تا شاید راه‌حلی برای مشکلات و مسائل مربوط به تفکر و آموزش فلسفه بیابیم. اما به نظر بنده از همه مهم‌تر روز جهانی فلسفه فرصتى است تا برخى از مباحث فلسفى که بیش از حد تاملى و انتزاعى هستند براى قشرها و مخاطبان عام‌تر طرح شده و در واقع حرکتى در جهت عمومى کردن فلسفه صورت گیرد.

این محقق و پژوهشگردرباره عنوان نظر و عمل هم که موضوع این روزاست هم گفت: به نظر من می‌رسد عنوان مناسبى است چرا که از یک‌سو چنان عام است که ما را از شنیدن بسیارى بحث‌ها محروم نمی‌کند و از سوی دیگر انگشت بر نکته‌ای مهم یعنى محل اتصال فلسفه و حیات روزمره می‌گذارد. نقطه‌اى که هر فیلسوفى باید به آن بیندیشد و دقیقاً یکى از اهداف برگزارى روز جهانى فلسفه تاکید بر نقش و کارکرد فلسفه در بهبود مناسبات و کنش‌های روزمره است.

این نویسنده و مترجم یادآور شد:همین نکته باعث می‌شود تا ما به‌عنوان برگزارکنندگان این روز بیش از آنکه به دنبال طرح مباحث فنی و غامض فلسفه در این روز باشیم، به دنبال آن بخش‌هایی از تفکر فلسفی برویم که اثری در ارتقای تفکر عمومی دارند؛ مباحثی مانند نقش فلسفه در گفتگوی فرهنگی و صلح، نقش فلسفه در ارتقاء تفکر انتقادی و نقش فلسفه در ارتقای شخصیت اخلاقی شهروندان.