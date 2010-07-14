رقابت ناعادلانه پیکهای تبلیغاتی با مطبوعات در هرمزگان

سید على علوی در گفتگو با خبرنگارمهر در بندرعباس بیان کرد: در این خصوص خانه مطبوعات با وزارت ارشاد بحث و گفتگو کرده است. پیگیریهاى زیادى به صورت جدى انجام شده و قانون هایى هم اعمال شده ولى متاسفانه به علت عدم نظارت قوی و شفاف از سوى ارشاد گاهى این قانونها از دور خارج شده و پیکها به شکل و نحوه هاى دیگر از قانون سوء استفاده مى کنند.

وی افزود: به عنوان مثال پیکها در بحث قانون منع درج نیازمندیها، نیازمندیهاى استخدامى را در شیوه کاریابى درج مى کنند. همچنین در مورد نیازمندیها جاى نقد به مطبوعات هم وجود دارد زیرا از این خلاء به وجود آمده استفاده لازم را نکرده و خواسته مردم برطرف نشده است.

وی بیان کرد: اگر مطبوعات به خواسته مردم در موضوع نیازمندیها توجه نکنند این ذهنیت به وجود مى آید که مطبوعات توانایى ارائه نیازهای مردم را ندارند.

مدیرعامل خانه مطبوعات در ادامه افزود: شاید مطبوعات در این خصوص تاحدودى حق داشته باشند زیرا آنها از ریسک کردن براى سرمایه گذارى در این بخش مى ترسند و فکر مى کنند سرمایه گذاریهاى آنها برگشت پذیر نخواهد بود و حمایت مسئولان در این برهه زمانی لازم و ضرورى است.

علوى همچنین گفت: خانه مطبوعات براى حمایت از مطبوعات دوره بازاریابى در دو بخش برگزار مى کند که در بخش اول توانمندسازی مطبوعات مورد نظر است و در بخش دوم جذب نیروهاى تازه براى آموزشهاى لازم و سپس جذب آنها در مطبوعات است تا خلاء آگهى در مطبوعات جبران شود. البته آموزشهاى بازاریابى در گذشته توسط ارشاد به صورت کارگاهى ارائه شده ولى بدلیل تخصصى نبودن بازدهى خوبى نداشته است.

وى افزود: در بخش نیازمندیها رقابت ناعادلانه اى بین پیک ها و مطبوعات صورت گرفته است که به همان قانون هاى دست و پاگیرى که شامل مطبوعات مى شود و پیک ها ملزم به رعایت آن نیستند، برمی گردد. به عنوان مثال اگر یک اشتباه چاپى در مطبوعات رخ دهد ممکن است به تعطیلى آن بینجامد اما در پیک ها این اتفاق نمى افتد و همین موضوع راه را براى پیشرفت پیک ها باز کرده است. یا در مورد مجوز دادن به مطبوعات که باید سلسله مراتب زیادى را طى کند و مدت زمان طولانى سپرى شود در صورتى که مجوز گرفتن یک پیک به راحتى صورت مى گیرد.

مدیرعامل خانه مطبوعات بیان کرد: مشکل دیگر در بحث مطبوعات، کار فرهنگى است که باز هم نیازمند نظارت جدى ارشاد است که مردم را براى درج نیازمندیها به سوى مطبوعات هدایت نمایند تا این موضوع به صورت یک فرهنگ در بیاید و مطبوعات پویا شود.

علوى افزود: در حمایت از مطبوعات، وجود اشتغال پایدار مورد توجه ارشاد نبوده است همچنین در بحث چاپ، توزیع، مطبوعات هزینه هاى زیادى می پردازند که رفع آن نیازمند حمایتهاى مسئولان است.

وى ادامه داد: همانگونه که از پیکها به دلیل اشتغالزایی حمایت می کنیم اما مى خواهیم شیوه کار این دو در چارچوب قانون و به موازات یکدیگر انجام شود و به مطبوعات که یک رسانه رسمى است لطمه اى وارد نشود زیرا مطبوعات هزینه هاى زیادى را تحمل مى کنند و باید بتوانند این هزینه ها را جبران کنند و از ظرفیت اقتصادى موجود در هرمزگان استفاده کنند.