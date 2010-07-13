انتقاد بازرگانی از نبود جایگاه قانونی در نظارت بر کالا در جزایر آزاد قشم و کیش

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی‌زاده پیش از ظهر سه شنبه در سومین جشنواره تجلیل از تلاشگران سازمان بازرگانی و اصناف از استان بیان کرد: اهمیت مسئله اصناف آنقدر زیاد است که در طول سال مقامات کشوری و به ویژه رئیس جمهور در جلسات اصناف کشو شرکت و مسائل و مشکلات آنها را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: استان هرمزگان سه سال پیاپی مقام اول کشور را در بین 30 استان کشور در بخش استانی و شهرستانی بدست آورد.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان اظهار داست: کسب این مقام حاصل همکاری و تعامل و مدیریت تمام صنف‌های استان است که توانسته‌اند با جلب رضایت کمسیون نظارت که از دستگاه‌های اجرایی موثر تشکیل شده رتبه نخست کشوری را بدست آورد.

عبدلی‌زاده عنوان کرد: کمسیون نظارت به صورت مداوم هر هفته در استان تشکیل می‌شود که در آن به مشکلات و مسائل پیرامون صنوف مختلف پرداخته و پس از بررسی کمیته‌های نوعی ارجا داده می‌شود.

وی تصریح کرد: کار کرد مسئولان استان به حدی خوب و مثبت بوده که تعدادی از مسئولان استانی اصناف به عنوان نمایندگان شورای اصناف کشور انتخاب شدند.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان پیرامون مشکلات پیشروی اصناف در هرمزگان افزود: یکی از عمده مشکلات اصناف در استان عدم شناخت و آشنایی مسئولان با کارکرد صنوف است.

عبدلی زاده خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان کارکرد و اهمیت اصناف برای مسئولین و شهروندان مشخص تر می شود.

وی یادآور شد: در کمیسیون نظارت بر اصناف نماینده استانداری هرمزگان، رئیس کل دادگستری، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی و علوم پزشکی حضور دارند.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان بیان کرد: علی رغم کمبود در زیر ساخت های لازم در استان برای اجرای نمایشگاه عرضه مستقیم کالا هرمزگان توانست در نوع و کیفیت کالا در کشور رتبه نخست را در سال گذشته کسب کند.

عبدلی زاده عنوان کرد: یکی از اهداف مهم این سازمان ایجاد اشتغال در برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت خود با استفاده از پتانسیل و ظرفیت های خود است.

وی اذعان داشت: ایجاد اشتغال سازمان بازرگانی سه هزار و 500 فرصت شغلی بوده که تا پایان سه ماهه جاری 500 فرصت شغلی به صورت رسمی ایجاد شده است.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان گفت: یکی از کار های مهم و مفیدی که در بخش بازرگانی در حال پیگیری است دریافت مالیات بر درآمد به جای مالیات بر فروش از صنوف از طرف اداره کل مالیات است.

عبدلی زاده از دیگر اهداف مهم این سازمان ایجاد دفاتر نمایندگی اصناف در شهر های پر جمعیت استان بیان کرد و گفت: دو دفتر نمایندگی اصناف در شهرهای قلعه قاضی و تخت به مساحت 1500 و 900 متر در حال ساخت است که تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی خاطر نشان کرد: در هفته آتی کلنگ احداث فاز دوم مجتمع امور صنفی و فاز دوم مجتمع فرهنگی ورزشی مجمع امور صنفی زده خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی تاکید کرد: یکی از مشکلات عمده سازمان بازرگانی عدم جایگاه قانونی سازمان در نظارت بر کالا در جزایر آزاد قشم و کیش است که باعث نارضایتی شهروندان آن از افزایش قیمت شده است.

عبدلی زاده اظهار داشت: واحد های صنفی این مناطق از شمول قانون مناطق آزاد محسوب می شوند که سازمان بازرگانی حق هیچگونه نظارتی بر روی کالا های آنها ندارد.

وی ادامه داد: راه اندازی سامانه پیام کوتاه مجمع امور صنفی و سامانه بازرسی و نظارت بازرگانی نیز به زودی راه اندازی می شود.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان عنوان کرد: در سال جاری نیز صنف های شهرستانهای استان نیز در کشور رتبه بسیار خوبی کسب کرده اند.

عبدلی زاده اعلام کرد: رتبه نخست برتر اتحادیه صنفی میوه و تره بار بندرعباسدر کشور از بین هفت هزار و 824 اتحادیه، رتبه نخست اتحادیه تعمیر کاران میناب ، رتبه نخست اتحادیه خارو بار و لبنیات پارسیان، رتبه نخست صنف میناب، رودان، و بندرلنگه، رتبه نخست در ورود اطلاعات به ملت کارت و برترین استان کشور در جذب مدیران برتر بوده است.