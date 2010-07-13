کشتی امید فردا صبح به سواحل غزه می رسد/ 9 فعال صلح در کشتی حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکسی آنجیوپولوس" مالک کشتی امید در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: این کشتی تا کنون بدون هیچ مشکلی در حال طی مسیر به سوی نوار غزه است.

وی با اشاره به اینکه کشتی امید فردا صبح به نوار غزه می رسد، تاکید کرد: هرگز در بندر "اشدود" (سواحل فلسطین اشغالی) پهلو نمی گیریم و اگر مقامات اسرائیلی از ورود کشتی به بندر غزه جلوگیری کنند، ترجیح می دهیم به بندر العریش مصر رفته و محموله کمک های انسانی را از طریق زمینی به غزه برسانیم.

مالک یونانی کشتی امید در ادامه با اشاره به اینکه کشتی امید ظهر روز دوشنبه با فاصله گرفتن از سواحل یونان وارد آب های بین المللی شده است، افزود: به مقامات اسرائیلی می گویم که این کشتی حامل کمک های بشر دوستانه شامل مواد غذایی (آرد گندم، برنج، شیر، شیر خشک، روغن و دارو) است و هیچ گونه اسلحه و یا مواد ممنوعه ای در آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر نیروی دریایی اسرائیل می خواهد از محموله کشتی امید اطمینان حاصل کنند می توانند وارد کشتی شده و مواد غذایی را مورد بازرسی قرار دهند تا در نهایت بتوانیم این محموله را در غزه تخلیه کنیم.

الکسی آنجیوپولوس در ادامه افزود: هنگامی که کشتی امید به فاصله 20 تا 30 مایل دریایی ساحل غزه برسد با نیروی دریایی اسرائیل تماس برقرار کرده و از آنان می خواهد که مجوز پهلو گرفتن کشتی در سواحل نوار غزه را بدهند که امیدواریم آنان بدون هر گونه عمل خصمانه و تحریک آمیزی این مجوز را صادر کنند.

بنابر این گزارش، کشتی امید یک کشتی باری است که 92 متر طول دارد و تحت مالکیت شرکت ASA یونان به ریاست الکسی آنجیوپولوس است. این کشتی که به تازگی برای انتقال کمک های بشردوستانه به مردم تحت محاصره غزه به اجاره دولت لیبی در آمده است کاپیتانی کوبایی دارد.

در کشتی امید که گام های آخر به سوی غزه را بر می دارد 12 خدمه اهل سوریه، کوبا، هاییتی و هند حضور دارند. البته در این کشتی 9 فعال صلح نیز حضور دارند که 6 نفر آنها لیبیایی و سه نفر دیگر اهل نیجریه، مغرب و الجزایر هستند.