ارائه آموزش صنایع دستی و بومی در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بهمن مرادنیا صبح امروز و در جریان بازدید از مراکز فنی و حرفه ای شهرستان بیجار، اظهار داشت: باید ارائه آموزش صنایع دستی و بومی استان کردستان در قالب برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: استان کردستان به ویژه شهرستان بیجار در حوزه های مختلف صنایع دستی و بومی دارای سابقه ای تاریخی است که لازم است با هماهنگی و برنامه ریزی بهتر ضمن طراحی و تدوین دوره های آموزشی مناسب از فراموشی این صنایع دستی و بومی استان جلوگیری به عمل آید.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش فضای آموزش فنی و حرفه ای در استان کردستان در طول چند سال اخیر، عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به مصوبات سفرهای دور اول و دوم هیئت دولت و همچنین اختصاص اعتبارات مناسب استانی میزان فضای آموزش فنی و حرفه و همچنین تجهیزات و امکانات مورد نیاز در این استان افزایش یافته و امیدواریم که این مهم در روند ارائه آموزشهای لازم به افراد علاقمند موثر باشد.

مرادنیا امکانات و تجهیزات آموزشی و مهارت آموزی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای بیجار را ستود و از توجه و همکاریهای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با توجه به تغییرات و تحولات بوجود آمده و همچنین زحمات و خدمات کارکنان این مرکز جهت پیشبرد اهداف عالیه سازمان در امر مهارت آموزی و ارتقاء سطح فرهنگ و دانش این شهرستان تقدیر نمود.

در این بازدید که فرماندار شهرستان بیجار نیز حضور داشت از بخشهای مختلف مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان بازدید به عمل آمد و نماینده بیجار از پیگیری ویژه اختصاص اعتبار برای خرید تجهیزات نو برای مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بیجار خبر داد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیجار در جریان این بازدید با مهم خواندن آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد بستر مناسب برای اشتغالزایی و به نوعی کاهش بیکاری جوانان در منطقه، گزارشی ازفعالیتها و عملکرد مرکز تحت مسئولیت خویش را تشریح و ارائه نمود.