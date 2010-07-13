آموزش شاغلین حمل و نقل جاده ای در زنجان رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری افزود: سال گذشته بیش از هزار و 45 نفر از شاغلین بخش حمل و نقل جاده ای استان زنجان اعم از مدیران شرکتها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر استان، رانندگان حرفه ای بخش حمل و نقل جاده ای شش هزار و 270 نفر ساعت آموزش دیدند.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان زنجان گفت: از اول مهر ماه سال جاری، اجازه تردد به اتوبوسهای برون شهری فرسوده در سطح استان داده نخواهد شد.



علی اکبری از آغاز مرحله هشتم طرح محدودیت اتوبوسهای فرسوده در حمل و نقل جاده ای کشور خبر داد و گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور از اول مهر ماه سال جاری در استان زنجان نیز به اجرا گذاشته می شود.

وی تعداد اتوبوسهای فرسوده در سطح استان را که بیش ار 25 سال از عمرساخت آنها می گذرد در حدود پنج دستگاه اتوبوس اعلام کرد و ادامه داد: اتوبوس هایی شامل این طرح می شوند که در طول یک سال گذشته دارای حداقل 50 سرویس باشند و اتوبوس های جایگزین صرفا با اسقاط یک دستگاه اتوبوس فرسوده شامل طرح مذکور به متقاضیان واحد شرایط واگذار می گردد.

علی اکبری ادامه داد: چنانچه متقاضی پس از اسقاط یک دستگاه اتوبوس فرسوده مشمول این طرح از دریافت اتوبوس انصراف دهد، اتوبوس اسقاطی وی نیز ملغی تلقی شده و هیچ گونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نمی کند.

وی با بیان اینکه واگذاری ناوگان جدید در سطح کشور به صورت نقدی و یا با استفاده از تسهیلات استانی و طرحهای زودبازده و اشتغالزا اجرا می شود، افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هیچ گونه دخالتی در خصوص تأمین تسهیلات وام برای متقاضیان ندارد.