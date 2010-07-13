به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اسفندیار رحیم مشایی دوره کنونی را فرصتی تاریخی برای ملت ایران ارزیابی کرد که با استفاده از آن می‌توان برگ درخشان دیگری را در تاریخ ایران ‌زمین به ثبت رساند.



وی اظهار داشت: فرصت همیشه هست اما فرصتهای تاریخ‌ساز همچون این روزها کم به دست می‌آید. امروز باید از این فرصت تاریخ ‌ساز و شرایط موجود به نحو شایسته ‌ای استفاده کرد تا نام ایران در بالاترین جایگاه قرار گیرد.



رحیم مشایی افزود: امروز شرایط برای اعتلا و پیشرفت ایران فراهم شده است تا با توسعه فناوریها کشوری آباد بسازیم.

وی ادامه داد: امروز شرایط سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و دیگر مجموعه‌ ها این فرصت تاریخی را به وجود آورده است تا شاهد جهشی بزرگ در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران باشیم.



رئیس دفتر رئیس جمهور، خودباوری را عامل اصلی پیشرفت یک ملت دانست و بیان داشت: ملت ایران با استفاده از استعدادهای خود و باور این موضوع که ما می‌توانیم توانسته است گام‌های بزرگی در سطوح داخلی و بین‌المللی بردارد به نحوی که بسیاری از مردم جهان نیز به این پیشرفت‌ها اذعان دارند زیرا دنیای امروز تمام رخدادهای ملت ایران را رصد می‌کند.



مهندس رحیم مشایی با اشاره به پرتاب کاوشگر دو به فضا گفت: با این پیشرفتها امروز حتی کشورهایی که با ایران مشکلاتی دارند نیز باور کرده‌اند جمهوری اسلامی ایران توانسته است در زمینه‌های مختلف از جمله هوافضا گام‌های بزرگی بردارد.

وی ادامه داد: امروز افق نگاه جوانان ما به دوردست‌هاست پس باید گام‌ها را هرچه سریع‌تر در راستای پیشرفت کشور برداریم و رابطه خود را با دنیای پیشرفته گسترش دهیم.



رحیم مشایی افزود: امروز اگر کشوری پیشرفت می‌کند به ‌واسطه منابع و ظرفیت‌های انسانی است که از گوشه گوشه جهان در آن کشور جمع شده‌اند، منابع و ظرفیت‌هایی که در ایران‌زمین بسیار است.



رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در شرایط امروز باید تلاش کرد تا اولویت‌های کاری در حوزه هوا و فضا شناخته و برنامه ریزی های متناسب با آن صورت گیرد.