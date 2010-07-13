نرخ با سوادی در کرمانشاه تا پایان برنامه پنجم به 97 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد باقر نقدی بعداز ظهر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت با سوادی شهرستان روانسر اظهار داشت: با توجه به سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 85 وبا احتساب فعالیتهای نهضت سواد آموزی تاپایان سال 88 تعداد 75 هزار نفر بی سواد در استان شناسایی شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص سواد آموزی در استان در سال جاری گفت: از ابتدای سال 89 تاکنون بیش از دوهزار و 51 کلاس دوره مقدماتی با شرکت نزدیک 19 هزار نفر وهزار و 42 کلاس دوره تکمیلی با شرکت نزدیک به یازده هزار نفرسوادآموز در سطح استان تشکیل شده است.

99 درصد از جمعیت 10تا 29 ساله شهرستان روانسر با سواد هستند

سرپرست فرمانداری روانسر نیز در این جلسه گفت: 99.67 درصد از جمعیت گروه سنی 10تا 29 سال این شهرستان با سواد هستند.

جلال صفری اظهار داشت: نهضت سواد آموزی یادگار ماندگار و با برکت امام (ره) است و توجه جدی به امر آموزش افراد بازمانده از تحصیل وبی سواد از اولویتهای فرهنگی این شهرستان است.

صفری ابراز امیدواری کرد که با تلاش وجدیت تلاشگران عرصه سواد آموزی ونیزهمکاری وهمدلی ارگان های فرهنگی، نهضت سواد آموزی به اهداف مقدس خود نایل آید.

سرپرست فرمانداری روانسر خاط نشان کرد: با توجه به سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 85 در حال حاضر درصد باسوادی در شهرستان روانسر در گروه سنی 10تا 29 سال 99.67 درصد و در گروه سنی 10تا 49 سال 91.70 درصد است.

سلیمان کاکایی رئیس اداره نهضت سواد آموزی شهرستان روانسر نیز این جلسه با ارائه گزارشی در خصوص فعالیت آموزشیاران نهضت سواد آموزی گفت: در حال حاضر 19 نفر آموزشیار در نهضت سواد آموزی شهرستان روانسر به امر آموزش افراد بی سواد اهتمام دارند، همچنین تعدادی دیگر از طریق مشارکت بین بخشی به امر سوادآموزی و آموزش مهارت های زندگی درسطح روستاهای شهرستان می پردازند.

وی اظهار داشت: درنیمه دوم سال 85 تعداد 914 نفر در دوره مقدماتی ،817 نفر در دوره تکمیلی،151 نفر در دوره پایانی و 213نفر در پایه پنجم بزرگسال در سطح شهرستان در کلاسهای نهضت سوادآموزی تحصیل کردند.

رئیس اداره نهضت سواد آموزی شهرستان روانسر خاطرنشان کرد: بیش از839 نفر در قالب گروه پیگیر و تعداد261 نفر درقالب طرح خدمات مکاتبه ای برای جلوگیری از عدم رجعت به بی سوادی در شهرستان تحت پوشش برنامه های نهضت سوادآموزی قرار گرفته اند.