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۲۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

دوره آموزشی خبرنگار قرآنی در حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

دوره آموزشی خبرنگار قرآنی در حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از برگزاری کارگاه های آموزشی خبرنگار قرآنی در حوزه های علمیه خواهران خبر داد و گفت: این دوره ها از 9 تا 14 مردادماه برگزار می شود.

فهیمه ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه های علمیه خواهران با همکاری مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، اولین دوره کارگاه های آموزشی خبرنگار قرآنی را در سطح سردبیران و نویسندگان نشریات حوزه های علمیه خواهران برگزار می کند.

وی افزود: این دوره از 9 تا 14 مرداد ماه در مشهد مقدس و با حضور 65 نفر از نویسندگان نشریات حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود و تامین محتوا و تعیین سرفصل های دوره از سوی خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) خواهد بود.

مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفت: در حال حاضر 80 نشریه به صورت منظم در حوزه های علمیه خواهران منتشر می شود که سردبیران و نویسندگان این نشریات قبلا در دوره های آموزشی نشریه نگاری معاونت فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران شرکت کرده اند. 

کد مطلب 1116051

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