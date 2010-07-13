دوره آموزشی خبرنگار قرآنی در حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

فهیمه ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه های علمیه خواهران با همکاری مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، اولین دوره کارگاه های آموزشی خبرنگار قرآنی را در سطح سردبیران و نویسندگان نشریات حوزه های علمیه خواهران برگزار می کند.

وی افزود: این دوره از 9 تا 14 مرداد ماه در مشهد مقدس و با حضور 65 نفر از نویسندگان نشریات حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود و تامین محتوا و تعیین سرفصل های دوره از سوی خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) خواهد بود.

مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفت: در حال حاضر 80 نشریه به صورت منظم در حوزه های علمیه خواهران منتشر می شود که سردبیران و نویسندگان این نشریات قبلا در دوره های آموزشی نشریه نگاری معاونت فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران شرکت کرده اند.