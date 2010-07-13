ساماندهی و تقویت بازارچه های مرزی باعث کاهش قاچاق کالا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری ظهر سه شنبه و در جریان دیدار مدیران سازمان بازرگانی و مسئولان مجامع امور صنفی با نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های موجود، ساماندهی و تقویت بازارچه های مرزی باعث کاهش چشم گیر قاچاق کالا می شود.

وی ادامه داد: وجود مرز مشترک استان کردستان با کشور عراق و همچنین رسمی شدن مرز باشماق مریوان از جمله مهمترین پتانسیلهای است که در صورت توجه به آنها می توانند در حوزه افزایش تولید و رشد اقتصادی در استان کردستان موثر باشند و سازمان بازرگانی با همکاری سایر دستگاه های متولی امر برنامه ریزی خاصی برای این مهم در دستورکار دارد.

رئیس سازمان بازرگانی کردستان افزود: تقویت بیشتر بازارچه های رسمی مرزی در استان در کنار افزایش حمایت از مرزنشینان می تواند زمینه های کاهش قاچاق کالا را فراهم و شرایط را به سمت و سوی افزایش تجارت رسمی و قانونی در چهارچوب گمرک کشور سوق دهد.

اسراری به وضعیت و شرایط کنونی اصناف و بازاریان استان کردستان اشاره و عنوان کرد: خوشبختانه در طول سالهای اخیر اصناف و بازاریان استان کردستان همراهی وهمکاری بسیار خوبی را با سازمان بازرگانی داشته و علاوه براین مهم نیز در تمامی برنامه های جمعی مشارکتی فعال داشته اند.

وی گفت: با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری که یکی از اقدامات بسیار خوب در سطح کلان به شمار می رود، اصناف و بازاریان نقشی پررنگ دارند و از ماه گذشته تاکنون برنامه های مختلف آموزشی برای توجیه و ارائه راهکارهای لازم به این قشر در سازمان بازرگانی استان کردستان آغاز شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خواستار افزایش هر چه بیشتر حمایت های نماینده ولی فقیه از سازمان بازرگانی و اصناف و بازاریان استان شد و افزود: حمایت های شما همواره در مقاطع مختلف از اصناف و بازاریان وجود داشته و امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

در ابتدای این دیدار مسئولان مجامع امور صنفی نیز در گزارشی به بیان اقدامات و برنامه های خود پرداخته و از توجه خاص نماینده ولی فقیه به مسائل و مشکلات این بخش تقدیر و تشکر کردند.